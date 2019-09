Piccole Donne: trailer italiano del film di Greta Gerwig

Di Pietro Ferraro giovedì 12 settembre 2019

Piccole donne: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Greta Gerwig nei cinema italiani dal 30 gennaio 2020.

Sony Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Piccole Donne della La sceneggiatrice e regista Greta Gerwig (candidata a 2 Oscar nel 2018 con Lady Bird)). Gerwig realizzato il film di "Piccole Donne" basandosi sia sul romanzo classico di Louisa May Alcott che sui suoi scritti, ripercorrendo avanti e indietro nel tempo la vita dell’alter ego dell'autrice, Jo March.

Secondo la Gerwig, la tanto amata storia delle sorelle March - quattro giovani donne ognuna determinata a inseguire i propri sogni - è al tempo stesso intramontabile e attuale.

Jo, Meg, Amy e Beth March, nel film sono interpretate rispettivamente da Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, ed Eliza Scanlen, con Timothee Chalamet nei panni del loro vicino Laurie, Laura Dern in quelli di Marmee, e Meryl Streep nel ruolo della Zia March. Il cast è completato James Norton, Louis Garrel, Bob Odenkirk, Chris Cooper, Abby Quinn e Tracy Letts.

"Piccole Donne" arriva nei cinema italiani il 30 gennaio 2020.

Little Women: trailer del "Piccole donne" di Greta Gerwig

Sony Pictures ha reso disponibile un primo trailer di Piccole donne (Little Women), il nuovo film di Greta Gerwig dopo l'acclamato Lady Bird del 2017 che può contare su un cast impressionante che include: Emma Watson (La Bella e la Bestia) come Meg March, Saoirse Ronan (Brooklyn) come Jo March (La bella e la bestia), Florence Pugh (Midsommar) come Amy March ed Eliza Scanlen (Sharp Objects) come Beth March. Il cast è completato da Timothee Chalamet (Chiamami col tuo nome) nei panni di Theodore Laurence, Laura Dern (Big Little Lies) nei panni di Marmee e Meryl Streep (Mamma Mia! Ci risiamo) come la zia March.

Il trailer prende il via ritraendo un'immagine del legame speciale condiviso tra le sorelle al centro della storia. Tra di loro c'è Jo, interpretata da Saoirse Ronan, che è una giovane donna progressista rispetto ai suoi tempi, che fa del suo meglio per farsi strada nel mondo, nonostante le si continui a dire che non è così che funzionano le cose.

Greta Gerwig ha realizzato un adattamento del classico "Piccole donne" che si ispira sia al romanzo classico che ad ulteriori scritti dell'autrice Louisa May Alcott. La storia è incentrata sulle sorelle di March, quattro giovani donne ciascuna decisa a vivere la vita alle proprie condizioni. La storia di Alcott è stata originariamente pubblicata in due volumi tra il 1868 e il 1869, prima di essere raccolta in un romanzo completo nel 1890. La storia è stata adattata numerose volte in passato, ma il film di maggior successo è l'adattamento del 1994 con Winona Ryder. L'adattamento più recente del romanzo risale al 2017 con l'apprezzata miniserie tv di BBC One diretta da Vanessa Caswill.

"Piccole donne" vede una reunion di Greta Gerwig con Saoirse Ronan e Timothée Chalamet, i tre tornano a collaborare dopo "Lady Bird", un gioiellino che ha incassato 78 milioni di dollari e ricevuto 4 nomination all'Oscar tra cui Miglior film e regista, e vinto 2 Golden Globes: miglior film commedia o musicale e migliore attrice in un film commedia o musicale a Saoirse Ronan.

"Piccole donne" di Greta Gerwig debutta nei cinema americani il 25 dicembre.

