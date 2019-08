Venezia 2019, premio Jaeger-LeCoultre a Costa-Gavras

Di Antonio M. Abate mercoledì 14 agosto 2019

Festival di Venezia 2019: al celebre regista francese di origini greche Costa-Gavras il riconoscimento della Mostra per il suo contributo ed il suo ruolo nell'ambito del cinema contemporaneo

Oramai stiamo contando le settimane prima dell'inizio della Mostra di Venezia, e, come ogni anno in questo periodo, una delle notizie che mancano all'appello è quella relativa all'assegnazione del premio Jaeger-LeCoultre, che quest'anno va al regista francese di origine greca Costa-Gavras (Z-L’orgia del potere, Missing, Music Box). La dicitura per intero è premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2019, che contempla già il significato di questo riconoscimento. Il direttore Alberto Barbera ha così motivato la scelta di questa edizione.

Sono molte le ragioni per le quali Costa-Gavras merita di essere annoverato fra i grandi registi della modernità, ma una prevale su tutte: l’aver saputo fare della politica un tema affascinante, un soggetto come un altro, da affrontare non fra iniziati consapevoli e già convinti, ma da somministrare al grande pubblico, servendosi di tutti i mezzi che il cinema fornisce per accedere al più grande numero possibile di spettatori. Questo regista, schivo ma determinato, sostiene da sempre che tutti film sono politici. Un modo non solo di sfuggire all’etichetta di regista politico che da sempre gli è stata attribuita - non di rado in maniera polemica e riduttiva - ma per rivendicare la fedeltà tranquilla e sinceramente democratica a un cinema popolare che non rinunci a far riflettere, mettere in discussione, provocare emozioni profonde. Grazie all’indignazione autentica che ispira i suoi film, all’umanesimo profondo che li caratterizza e alla libertà che essi reclamano, Costa-Gavras interroga le nostre debolezze e la nostra arrendevolezza. Come è stato detto, “se ci eravamo addormentati, il suo cinema ci risveglia. E se l’abbiamo perduta, i suo film ci restituiscono la speranza".

La consegna del premio a Costa-Gavras avrà luogo sabato 31 agosto 2019 in Sala Grande (Palazzo del Cinema) alle ore 22, prima della proiezione in prima mondiale Fuori Concorso del nuovo film da lui scritto e diretto, Adults in the Room (Francia, Grecia, 124’), con Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis ed Ulrich Tukur. Ricordiamo che il Festival di Venezia avrà inizio il 28 agosto e si protrarrà sino all'8 di settembre. Cineblog sarà immancabilmente al Lido per parlarvene.