Dottor Destino: Noah Hawley ha completato la sceneggiatura del film di Doctor Doom

Di Pietro Ferraro mercoledì 14 agosto 2019

Completata una sceneggiatura per il film di "Dottor Destino" di Noah Hawley.

Il futuro dei Fantastici Quattro sul grande schermo è ancora in gran parte un mistero. Sappiamo per certo che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha ora il pieno controllo dei diritti così come quelli degli X-Men, a seguito della fusione Disney - Fox da 71,3 miliardi di dollari annunciata all'inizio di quest'anno. Feige ha annunciato il reboot del franchise durante il panel Marvel Studios tenutosi al Comic-Con di San Diego lo scorso luglio, ma ci sarà da aspettare almeno fino alla "Fase 5" che non prenderà il via prima del 2022. A questo punto il "destino" del film di "Doctor Doom" di Noah Hawley appare ancora più incerto, ma quel che è certo è che il progetto non è ancora defunto.

Noah Hawley creatore di serie tv come Fargo e Legion, ha annunciato due anni fa al Comic-Con che stava sviluppando un film in solitaria di Dottor Destino per 20th Century Fox, molto prima della fusione, che come è noto ha causato la cancellazione di molti progetti in sviluppo alla Fox.

Noah Hawley in una recente intervista ha rivelato di aver completato la sceneggiatura del suo "Doctor Doom" e ora spera che la Marvel gli dia la possibilità di realizzarlo.

Insomma il film è attualmente completato e anche Legion è finita e quindi mi sono preso un po' di tempo libero perché qualcuno mi ha detto che c'era questa parola "vacanza", il che significa che non lavori, che suonava davvero interessante per me. Ma sai, ho bisogno di tornarci sopra e comunicare loro che mi piacerebbe farlo, e capire se c'è una possibilità al riguardo. Se hanno già in atto un piano su cosa fare con quei personaggi o se sono aperti al mio tipo di visione su cosa fare con quei personaggi. Ora riguarda me che tento di convincerli, cosa che farò non appena ho un secondo di respiro.

Ricordiamo che l'ultimo film degli X-Men targato Fox è stato Dark Phoenix che si è rivelato un disastro. Poi c'è New Mutants, uno spin-off degli X-Men a tema horror, che dopo vari slittamenti al momento è "congelato" poiché la Disney sembra incerta su cosa farne. Inoltre ricordiamo il reboot Fantastic 4 - I Fantastici Quattro di Josh Trank, uscito nel 2015, un altro disastro. Quindi va da sé che Disney e Marvel si muoveranno con i piedi di piombo prima di dare luce verde ad un progetto legato ad uno questi due franchise.

Fonte. Deadline