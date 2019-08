Parasite: trailer americano del film di Bong Joon-Ho Palma d'oro a Cannes 2019

Di Pietro Ferraro giovedì 15 agosto 2019

Parasite: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Bong Joon-Ho nei cinema americani dall'11 ottobre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer sottotitolato in inglese di Parasite, l'ultimo film del famoso e apprezzato regista sudcoreano Bong Joon-Ho (Snowpiercer, Okja, Madre).

Il film è incentrato su due famiglie - i ricchi Park e gli ambiziosi Kim - che si scontrano quando i Kim trovano un modo per inserirsi nella vita dei Park e iniziare a vivere della generosità della ricca famiglia. Tuttavia quando entra in scena un elemnto estraneo descritto come un "intruso parassita", scoppia una battaglia che minaccia il rapporto instauratosi tra le famiglie.

"Parasite" ha portato a casa la Palma d'oro al Festival Cannes all'inizio di quest'anno. Il cast comprende Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik e Park So Dam.

In un'intervista rilasciata dopo il suo debutto a Cannes, Bong Joon-Hog ha spiegato cosa sdi aspetta che il suo film trasmetta alle persone.

Spero solo che dia molto al pubblico su cui pensare. È in parte divertente, spaventoso e triste, e se porta gli spettatori a condividere un drink e parlare di tutte le idee che hanno avuto mentre lo guardavano, io non desidero altro.

La trama ufficiale:





"Parasite" è incentrato sulla famiglia Park, che sono il ritratto del benessere e della ricchezza, così come sulla famiglia Kim, che sono invece ricchi della tipica scaltrezza che arriva dalla strada, questo è tutto ciò che li accomuna. Attraverso il caso o il destino, queste due famiglie sono riunite e i Kim percepiscono un'opportunità d'oro. Un piano viene elaborato dal ragazzo in età da college Ki-woo in base al quale i figli dei Kim si pongono come tutor e terapeuti dell'arte per i Park. Presto si forma una relazione reciprocamente vantaggiosa tra le due famiglie. I Kim forniscono servizi ddi alta qualità mentre i Park finanziano tutta la loro famiglia. Tuttavia, le cose cambiano quando un intruso parassita minaccia la situazione dei Kim e scoppia una selvaggia lotta per il dominio, minacciando di rovesciare il tutto.

"Parasite" arriverà nei cinema americani l'11 ottobre 2019.

Fonte: Collider