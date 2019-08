Star Wars 9: un nuovo libro conferma i Fantasmi di Forza di Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker

Di Pietro Ferraro giovedì 15 agosto 2019

Un imminente nuovo libro di Star Wars confemra il ritorno di Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker come Fantasmi di Forza in "L'ascesa di Skywalker".

Un nuovo libro di Star Wars in arrivo riporta alcune informazioni molto interessanti su Anakin Skywalker prima degli eventi de "L'ascesa di Skywalker". Il libro, intitolato The Secrets of the Jedi, è stato annunciato la scorsa settimana e racconta la storia degi Jedi attraverso la prospettiva di Luke Skywalker. Il libro sarà disponibile a partire da novembre in vista del film finale della saga Skywalker, e potrebbe avere alcune rivelanti implicazioni per il film in arrivo che riguardano Anakin e il possibile ritorno del Fantasma di Forza di Obi-Wan Kenobi.

In "The Secrets of the Jedi", Luke Skywalker parla di Fantasmi di Forza o Spiriti di Forza come sono chiamati nel libro, e di come i Jedi debbano sottoporsi a un addestramento speciale per ottenere questo mitico potere. Luke conosce Qui-Gon Jinn e nota che altri Jedi hanno ricevuto un addestramento speciale da "Antiche Sacerdotesse della Forza" per diventare "Spiriti di Forza" dopo la morte. Luke dice quanto segue in un estratto del libro.

Quella conoscenza è stata tramandata a pochi eletti, tra cui Obi-Wan, Yoda e mio padre. I loro spiriti mi hanno guidato per molti anni, ma sono svaniti quando mi sono isolato dalla Forza. È un sollievo sentire la loro presenza dopo tutto questo tempo.







The Secrets of the Jedi book coming this November looks AMAZING! Master Luke Skywalker himself, talking about #BenSolo #AhsokaTano the #OldRepublic and confirming that he communicated with the Force Ghosts of #Kenobi #Yoda AND his father #AnakinSkywalker for years! ♥️🔥♥️🔥♥️🔥♥️ pic.twitter.com/LkeeM7RPmy

— Aaron Quinton (@AaronQuinton78) August 7, 2019

L'estratto di "The Secrets of the Jedi" implica che Luke ha conversato con Anakin, Obi-Wan e Yoda per "molti anni" fino a quando non andò in esilio, come visto in "Gli Ultimi Jedi". Passò molto tempo tra la Battaglia di Yavin e quando Ben Solo mise a ferroe fuoco l'Accademia Jedi, quindi Luke potrebbe aver ricevuto consigli da suo padre, il suo mentore Jedi e il suo Maestro Jedi per oltre due decenni, elementi che potrebbero essere affrontati in "L'ascesa di Skywalker". Si pensa che Luke stesso apparirà come Fantasma di Forza questa volta e ci sono state voci di un ritorno di Anakin per anni, che si sono rinfocolate dopo aver ascoltato la voce di Obi-Wan in "Il risveglio della Forza" e aver visto Yoda fare capolino in "Gli Ultimi Jedi". Yoda è apparso per l'ultima volta come un Fantasma di Forza in "Gli Ultimi Jedi" dando alle fiamme l'albero Jedi e dimostrando che gli Spiriti di Forza possono entrare in contatto fisico con i vivi, dopo che Yoda colpisce Luke sulla fronte con il suo bastone.

Negli anni successivi a Yavin e a "Il Ritorno dello Jedi", sappiamo che Luke Skywalker è andato a caccia di manufatti Jedi attraverso la galassia prima di trovare il suo tempio. Alcuni di questi manufatti sono documentati nel videogioco Star Wars: Battlefront II in cui vengono forniti suggerimenti da Anakin su dove cercare alcuni di questi manufatti e testi antichi. È possibile che Luke e Anakin abbiano svelato alcuni segreti dell'Imperatore durante questo periodo, insieme all'aiuto di Obi-Wan e Yoda. Per questo si dice che entrambi tornino nel capitolo finale della saga Skywalker.

I dettagli sulla trama de "L'ascesa di Skywalker" al momento sono top-secret, ma sappiamo che l'Imperatore è tornato e sicuramente cercherà di distruggere la Resistenza e ciò che resta dei Jedi per sempre.

Fonte: Star Wars.com