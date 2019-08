The Death of Dick Long: trailer del nuovo film del regista di "Swiss Army Man"

Di Pietro Ferraro venerdì 16 agosto 2019

The Death of Dick Long: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia nera di Daniel Scheinert nei cinema americani dal 27 settembre 2019.

A24 ha svelato un primo trailer della dark-comedy The Death of Dick Long. Il film arriva da Daniel Scheinert, già co-regista con Dan Kwan del bizzarro film indipendente Swiss Army Man - Un amico multiuso che ha visto protagonista Paul Dano nei panni di un naufrago che trova un inatteso aiuto da in cadavere che emette delle flatulenze (interpretato da Daniel Radcliffe).

Scheinert stavolta dirige in solitaria e racconta di un trio di compagni di band che diventano "strani" dopo aver provato per un'intera giornata. Tracannano birra, sparano con delle armi e lanciano fuochi d'artificio. Le cose però prendono una brutta svolta quando un membro del trio, il Dick del titolo, viene ferito a morte. Questo incidente di trasforma in un iter tanto comico quanto macabro che vede i due amici rimasti che cercano di cancellare ogni traccia del loro coinvolgimento nella morte dell'amico, un lavoro piuttosto complicato in una piccola città dove tutti conoscono tutti.

La sceneggiatura è stata scritta dall'esordiente Billy Chew. Jonathan Wang, Daniel Scheinert e Melodie Sisk sono i produttori. Il cast comprende Michael Abbott Jr. (Mud), Virginia Newcomb (The Atoning), Andre Hyland (The 4th), Sarah Baker (The Campaign), Jess Weixler (Entanglement), Sunita Mani (Wine Country), Roy Wood Jr. (This Is Not Happening), Poppy Cunningham (Cherry) e Janelle Cochrane (Black Rainbow).

La trama ufficiale:





The Death of Dick Long è incentrato su Dick, che è morto misteriosamente dopo le prove della band, e i suoi compagni di band, Zeke e Earl (Michael Abbott, Jr. e Andre Hyland), che non vogliono che nessuno scopra come è successo. Sfortunatamente per loro, le notizie viaggiano veloci nella loro piccola città dell'Alabama. Per complicare ulteriormente le cose, questi due non sono molto bravi a coprire le loro tracce. Le autorità non hanno ancora identificato il corpo, ma la moglie di Zeke (Virginia Newcomb) e sua figlia stanno diventando sospettose.

La colonna sonora del film contiene brani di diverse band post-grunge come "Staind", "Creed" e "Nickelback". Le musiche originali del film sono di Andy Hull e Robert McDowell della band "Manchester Orchestra". Daniel Scheinert ha precedentemente diretto diversi video musicali della Manchester Orchestra per brani come "New Math" e "The Sunshine". The Death of Dick Long debutta nelle sale americane il 27 settembre.

