Toy Story 4 abbatte il muro del miliardo di dollari d'incasso

Di Federico_40 sabato 17 agosto 2019

Sesto film miliardario del 2019, Toy Story 4 ha ribadito l'assoluto dominio Disney al box office.

55 giorni dopo l'uscita nei cinema d'America, Toy Story 4 è riuscito ad entrare nell'ormai sempre più ricco club dei film miliardari. 1,002,162,307 i dollari incassati fino ad oggi dalla pellicola Pixar, la 43esima a riuscire nell'impresa, la sesta in questo 2019, nonché la quinta targata Disney. Nuovo record storico. Non era mai successo che un anno ci regalasse tanti film miliardari, così come non era mai successo che uno studios arrivasse a quota 5. E siamo ancora a metà agosto.

Dopo i 2,795,597,939 dollari di Avengers: Endgame, i 1,348,047,241 dollari de Il Re Leone, i 1,128,274,794 dollari di Captain Marvel, i 1,100,078,167 dollari di Spider-Man: Far From Home e i 1,035,422,430 dollari di Aladdin, Toy Story 4 è così diventato il 6° incasso worldwide del 2019. Il terzo, uscito nel 2010, era arrivato ai 1,066,969,703 dollari finali. Si tratta del quarto film miliardario Pixar, considerando anche i 1,242,805,359 dollari de Gli Incredibili 2 e i 1,028,570,889 dollari di Alla ricerca di Dory.

Il lungometraggio animato dai maggiori incassi rimane comunque Frozen, nel 2013 arrivato ai 1,276,480,335 dollari. A fine novembre uscirà l'atteso sequel.