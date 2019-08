Birds of Prey, Chad Stahelski di John Wick gira scene aggiuntive

Di Federico Boni sabato 17 agosto 2019

La Warner rimette mano allo spin-off di Suicide Squad.

In uscita il 7 febbraio del 2020, Birds of Prey, spin-off di Suicide Squad trainato da Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, è andato incontro a delle riprese aggiuntive firmate Chad Stahelski, regista di John Wick. Parola dell'Hollywood Reporter, che parla di uno Stahelski ingaggiato dalla Warner per creare nuove scene d'azione e supervisionare le riprese della seconda unità.

Stahelski, che non sarà accreditato, è attaccato al film dall'inizio della produzione grazie alla sua 87 Eleven. Chad lavorerà insieme alla regista Cathy Yan per sviluppare e girare nuove sequenze d'azione per il film.

Al fianco della Robbie anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain, Ewan McGregor nei panni del villain Black Mask, Chris Messina e Rosie Perez. Ali Wong, Robert Catrini, Steven Williams e Derek Wilson completano il cast.

La sceneggiatura è stata scritta da Christina Hodson (Bumblebee). Chad Stahelski, visto da poco in sala con John Wick 3 - Parabellum, girerà presto il nuovo Highlander e Kill or Be Killed.