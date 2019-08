Alexandre Aja dirige un horror interattivo

Di Federico Boni sabato 17 agosto 2019

Una casa infestata dai fantasmi interattiva per il regista di Crawl.

Crawl, la recensione: un uragano di alligatori da paura per Alexandre Aja e Sam Raimi Un uragano, una casa allagata e dei famelici coccodrilli sono gli ingredienti principali di Crawl, dal 15 agosto nei cinema d'Italia. Incassati 60 milioni di dollari worldwide con l'ottimo Crawl, costato appena 13 milioni, Alexandre Aja tornerà presto sul set per dirigere un film interattivo su una casa stregata per la Amblin Partners di Steven Spielberg. A darne notizia il sito Collider.

Il film sarà un'esperienza inedita, tratta da un'idea di Jeff Howard e Mike Flanagan di The Haunting of Hill House, serie Netflix.

Howard (Oculus) scriverà il film insieme a Aja e Nick Simon. Sconosciuti al momento titolo e trama. La Amblin sta sviluppando il progetto con la tecnologia CtrlMovie di Kino Industries, che consente ai registi di creare narrazioni interattive e film che permettano al pubblico di influenzare la trama. Utilizzando un'app su smartphone, gli spettatori potranno votare direttamente dal cinema per decidere cosa far fare ai personaggi nei punti salienti della narrazione.

Questo significa che in base alle scelte degli spettatori, il film avrà una trama, un finale e una durata diversi, da sala a sala. Chady Eli Matta e Scott C. Silver di Kino Industries saranno i produttori, con Aja produttore esecutivo al fianco di Greg Levasseur (Piranha 3D). Jeb Brody e John Buderwitz supervisioneranno il progetto per conto della Amblin.