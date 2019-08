Searching, arriva il sequel con nuovi personaggi

Searching, recensione: un thriller attraverso il linguaggio dei nuovi media John Cho e Debra Messing protagonisti del film di Aneesh Chaganty. Leggete la nostra recensione di Searching Costato poco meno di 5 milioni di dollari, Searching di Aneesh Chaganty è stata una delle sorprese cinematografiche del 2018. Acclamato dalla critica, il film ha incassato oltre 75 milioni di dollari, tanto da meritarsi un sequel. Ma con sorpresa, perché interamente centrato su nuovi personaggi, come se fosse una serie antologica.

A fare un po' di chiarezza a riguardo la stessa Chaganty, che ha anche scritto la sceneggiatura del film originale al fianco di Sev Ohanian, via social.

Protagonista di Searching era John Cho, padre single alla disperata ricerca della figlia scomparsa. Il film, che vedeva tra i protagonisti anche Debra Messing, è raccontato interamente attraverso gli schermi del computer, smartphone e altri strumenti tecnologici.

Hey all! Some clarity: the story will NOT follow the same characters or plot line as the original. We all see this second installment as a wonderful opportunity to tell another original tech-driven thriller. With all due respect to Taken, this is not Taken.