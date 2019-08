Spider-Man: trailer del fumetto di J.J. Abrams che presenta il nuovo villain Cadaverous

Di Pietro Ferraro sabato 17 agosto 2019

J.J. Abrams presenta il nuovo villain Cadaverous, antagonista principale del suo fumetto di Spider-Man.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Marvel ha pubblicato un nuovo trailer con un'anteprima del suo nuovo fumetto di Spider-Man che arriva nientemeno che da J.J. Abrams. Il regista di Star Wars: Il risveglio della Forza e Super 8 ha scritto la miniserie in arrivo con suo figlio, Henry Abrams. Il nuovo fumetto è stato annunciato a giugno, ma ora abbiamo un approfondimento video su ciò che la famiglia Abrams ha creato.

Il trailer non rivela molto in termini di storia, ma vediamo alcune illustrazioni create per il fumetto. Peter Parker e Mary Jane stanno per confrontarsi con un infernale villain nuovo di zecca che verrà introdotto con il nome di Cadaverous. Il trailer ci mostra una prima occhiata all'enorme e minacciosa nuova nemesi mostrata insieme al suo branco di mortali servi.

Il commento di Henry Abrams sull'approccio al nuovo fumetto di Spider-Man.

Spider-Man, in generale, è stato uno dei personaggi dei supereroi più interessanti per me. Poiché quando diventa più forte, i suoi problemi diventano più grandi. Quindi penso che quello che è un grande focus sulla nostra serie fosse lui come persona, e non solo lui come una maschera. Come affronta questi problemi reali? È stato un piacere esplorarlo.

Nel trailer viene menzionata anche Sarah Pichelli che sta illustrando il fumetto. Pichelli ha già lavorato con "l'arrampicamuri" in passato, in particolare nella versione del personaggio di Miles Morales ai suoi esordi.

Pochi supereroi hanno una galleria di nemesi ricca come quella di Spider-Man. Con questo in mente, Nick Lowe, redattore esecutivo della Marvel, introduce Cadaverous nel video. Lowe parla un po' di cosa aspettarsi dal fumetto, mentre introduce Cadaverous in grande stile.

Cadaverous è uno dei più terrificanti villain di Spider-Man di tutti i tempi, e questo dice tutto. Spidey ha affrontato il Green Goblin, Carnage, Venom. E Cadaverous potrebbe essere ancora più spaventoso e un po' più disgustoso di tutti loro. Lui e i suoi servi sono terrificanti e fanno delle cose orribili ai nostri personaggi principali all'inizio della storia da cui sarà davvero difficile riprendersi, se ci riusciranno. Se conoscete J.J. Abrams sapete che quando inizi una delle sue storie, le cose non vanno dove pensi che andranno. Le cose non sono come sembrano. Questo è sicuramente vero in questo caso. Vi abbiamo solo mostrato la punta dell'iceberg.

"Spider-Man #1" sarà disponibile a partire dal il 18 settembre.

Fonte: The Hollywood Reporter