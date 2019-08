Kin: curiosità e recensione del "crime" fantascientifico con James Franco

Di Pietro Ferraro domenica 18 agosto 2019

Cineblog ha visto "Kin", il crime fantascientifico dei fratelli Baker prodotto dal Michael B. Jordan di "Black Panther" e "Creed".





Cast e personaggi

Myles Truitt: Elijah Solinski

Jack Reynor: Jimmy Solinski

Zoë Kravitz: Milly

Carrie Coon: Morgan Hunter

Dennis Quaid: Hal Solinski

James Franco: Taylor Balik

Michael B. Jordan: Cleaner / Pulitore

Carleigh Beverly: Audrey





La trama

Inseguito da un criminale intenzionato a vendicare la morte del fratello, dai federali e da una banda di soldati ipertecnologici che non sembrano appartenere a questo mondo, un ex detenuto recentemente rilasciato, e suo fratello adolescente adottato si trovano costretti a fuggire con un'arma di origine misteriosa come unica protezione.





Il nostro commento

I fratelli registi Jonathan e Josh Baker debuttano sul grande schermo con Kin, ampliando e adattando un loro cortometraggio del 2014 dal titolo Bag Man; una pellicola sulla carta oltremodo intrigante che prova a miscelare crime, dramma familiare e fantascienza con risultati però ben al di sotto delle potenzialità espresse dalla sceneggiatura di Daniel Casey, i cui crediti includono il crime The Death of Michael Smith e più recentemente il sequel Fast & Furious 9 attualmente in fase di riprese e in arrivo nei cinema nel 2020.

I fratelli Baker omaggiano a più riprese James Cameron e tra una citazione e l'altra mancano il bersaglio grosso: trovare un equilibrio nella trama in cui il dramma familiare prende il sopravvento sul "crime" (diluito ad oltranza) e sulla fantascienza che diventa mero accessorio occupando l'incipit e la fine del film, fornito tra l'altro di un cast di ottimo livello ampiamente sottoutilizzato.

"Kin" vorrebbe rievocare alcuni titoli fantascientifici degli anni '80 come ad esempio Arma non convenzionale, cercando al contempo di fornire la messinscena con un po' di spessore drammatico; il problema è che i fratelli Baker non sembrano in grado di gestire l'intera cosa, e alla fine confezionano quello che potrebbe essere un buon episodio pilota di una potenziale serie tv, ma che dal punto di vista squisitamente cinematografico si presenta solo come un annacquato thriller "on the road" di stampo fantascientifico.





Curiosità