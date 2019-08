Venezia 2019, Spike Lee accompagna American Skin di Nate Parker

Di Federico Boni lunedì 19 agosto 2019

Novità per il programma della Mostra anche Beyond the Beach: The Hell and the Hope di Graeme A. Scott e Buddy Squires, documentario su Emergency.

Due nuovi titoli in prima mondiale, American Skin di Nate Parker (The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo) e Beyond the Beach: The Hell and the Hope di Graeme A. Scott e Buddy Squires, completano nella sezione Sconfini il programma della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà al Lido dal 28 agosto al 7 settembre 2019.

La proiezione di American Skin sarà accompagnata dalla presenza del premio Oscar Spike Lee, che presenterà il film insieme al regista Parker, e dialogherà con lui al termine della proiezione.

Con The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo, presentato al Sundance Film Festival, Parker vinse il Premio del pubblico e il Gran premio della giuria. In American Skin, Lincoln Jefferson (interpretato dallo stesso regista) è un veterano della Marina – ora bidello in una prestigiosa scuola media in California – che cerca di recuperare il rapporto con il figlio dopo il divorzio. Un giorno, in seguito a un banale controllo della polizia, il ragazzo viene ucciso ma l'agente colpevole di avergli sparato viene dichiarato innocente senza essere processato. Deluso dal fatto di non aver avuto un procedimento equo, Lincoln prenderà in ostaggio l’intera stazione di polizia, mettendo su lui stesso un vero e proprio processo dove la giuria sono i detenuti e la gente comune, sostituendosi di fatto allo Stato per dare finalmente giustizia al figlio.

Al fianco di Parker, nel cast, Omari Hardwick, Theo Rossi e Beau Knapp. Il film, prima co-produzione americana della Eagle Pictures, è stato interamente ambientato e girato a Los Angeles e prodotto da Mark Burg, Tarak Ben Ammar e Lukas Behnken.



Tarak Ben Ammar ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di aver contribuito a dare voce a un talento straordinario, che ha scelto di raccontare una storia stimolante, necessaria e attuale ora più che mai. Il fatto che questo film sia una coproduzione italiana lo rende ancora più unico.”



Mark Burg ha commentato: “Dal primo momento in cui ho letto questa sceneggiatura originale e avvincente di Nate Parker, ho saputo che dovevo fare parte del progetto, cofinanziando e producendo questo film. Era una storia che doveva essere raccontata e Nate Parker nel suo ruolo è magnifico.”



Spike Lee ha aggiunto: “Mio fratello, Nate Parker, ha ideato un tour de force coraggioso. Non ero colpito da un film come questo da tanto, tanto tempo. Spero e prego che il pubblico cinematografico comprenda questa battaglia tra AMORE e ODIO, che ha diviso il nostro mondo. Bravo Nate, davvero bravo.”