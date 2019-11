Western Stars: trailer italiano dell'evento cinematografico di Bruce Springsteen

Di Pietro Ferraro lunedì 18 novembre 2019

Western Stars: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Bruce Springsteen e Thom Zimny nei cinema italiani dal 2 al 4 dicembre 2019.

Warner Bros. Pictures ha pubblicato un trailer italiano di Western Stars, un film di Thom Zimny ​​e Bruce Springsteen in uscita nelle sale italiane il 2, 3 e 4 dicembre 2019.

Tutta la magia della musica di Bruce Springsteen in un film alla scoperta del suo ultimo album. "Western Stars" è la versione cinematografica dell'ultimo album di successo internazionale di Bruce Springsteen. Il film, che segna il debutto alla regia di Bruce Springsteen, è co-diretto insieme al suo collaboratore di lunga data Thom Zimny.

Il film "Western Stars" offre ai fan di tutto il mondo l’unica opportunità di vedere Springsteen esibirsi in tutte e tredici le canzoni dell'album, accompagnato da una band e da un'intera orchestra, sotto il soffitto a cattedrale del fienile della sua centenaria proprietà.

Uscito a cinque anni di distanza dal precedente progetto in studio di Springsteen, l’album Western Stars segna un punto di partenza per il leggendario cantante / cantautore pur attingendo sempre dalle sue radici. Toccando temi come l'amore e la perdita, la solitudine e la famiglia, e l'inesorabile passare del tempo, il docu-film evoca il West americano - sia il leggendario che il duro – in cui si intrecciano filmati d’archivio ed il racconto in prima persona della rockstar con la canzone per narrare la storia.

Western Stars, che è il diciannovesimo album in studio di Springsteen, ha raggiunto il successo mondiale e ha ottenuto recensioni entusiastiche. Si è posizionato al primo posto delle classifiche iTunes in tutti i continenti, inclusi paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Australia, India, Sudafrica e tutta la Scandinavia, tra gli altri.

Springsteen e Zimny ​​hanno collaborato a diversi progetti nel corso degli anni, tra cui il documentario "The Promise: The Making of Darkness on the Edge of Town", e la versione filmata trasmessa su Netflix di "Springsteen on Broadway", vincitore del Tony Award, che Zimny ​​ha diretto.

“Western Stars” è scritto ed interpretato da Bruce Springsteen, con Special Guest Patti Scialfa. Thom Zimny, Jon Landau, Barbara Carr e George Travis hanno prodotto il film, con la produzione esecutiva di Springsteen. La colonna sonora originale è di Springsteen. Direzione della fotografia di Joe DeSalvo, e montaggio di Zimny.

Western Stars: trailer dell'evento cinematografico di Bruce Springsteen

Warner Bros. annuncia con un trailer ufficiale Western Stars, un evento cinematografico che porterà l'ultimo album di Bruce Springsteen in tutto il mondo e che segna il debutto alla regia del leggendario "The Boss".

"Western Stars" sarà un evento globale diretto da Bruce Springsteen insieme al collaboratore di lunga data Thom Zimny, sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2019, ed è previsto in uscita questo autunno.

Primo album in studio di Springsteen in cinque anni, "Western Stars" segna una partenza per il leggendario cantautore mentre ancora attinge alle sue radici. Storia di amore e perdita, solitudine e famiglia e l'inesorabile scorrere del tempo, il film documentario evoca l'Ovest americano, sia il mitico che l'arido, intrecciando filmati d'archivio e la narrazione personale di Springsteen.

Springsteen esegue tutte e 13 le canzoni dell'album, supportate da una band e un'orchestra completa, sotto il fienile centenario dal soffitto a cattedrale.

L'evento è stato presentato e commentato da Toby Emmerich, presidente di Warner Bros. Pictures Group.

Bruce vive nell'aria super rarefatta di artisti che hanno aperto a nuovi e importanti percorsi andando in profondità nelle loro carriere. Con 'Western Stars', Bruce sta piroettando ancora una volta, portandoci in un viaggio cinematografico emotivo e introspettivo, guardando sia indietro che in avanti. Come uno dei suoi tanti fan da oltre 40 anni, non potrei essere più felice di essere su questo treno con Bruce e Thom.

"Western Stars", il diciannovesimo album in studio di Springsteen, ha ottenuto un successo globale. È stato al numero 1 nelle classifiche di iTunes in tutti i continenti, inclusi paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Australia, India, Sudafrica e tutta la Scandinavia. Ha anche ricevuto recensioni entusiastiche, con i critici che hanno utilizzato termini come "ossessivamente geniale", "seducente", "stupendo" e un "capolavoro".

Springsteen e Zimny hanno collaborato a diversi progetti nel corso degli anni, inclusi il documentario The Promise: The Making of Darkness on the Edge of Town, e la versione filmata su Netflix di Springsteen on Broadway, vincitore del Tony Award per la regia di Zimny.

"Western Stars" è scritto ed eseguito da Bruce Springsteen, con Special Guest Patti Scialfa. Thom Zimny, Jon Landau, Barbara Carr e George Travis hanno prodotto il film con Springsteen a bordo anche in veste di produttore esecutivo. La colonna sonora originale è interamente di Springsteen.