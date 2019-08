Star Wars 9: un nuovo libro rivela il destino della Resistenza dopo "Gli Ultimi Jedi"

Di Pietro Ferraro martedì 20 agosto 2019

Un nuovo libro di Star Wars rivela cosa è successo alla Resistenza dopo gli eventi de "Gli Ultimi Jedi".

Un recente romanzo di Star Wars rivela cosa è successo alla Resistenza dopo Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il film di Rian Johnson ha lasciato la Resistenza in uno stato di crisi, con centinaia di caduti e le loro navi più potenti distrutte dal Primo Ordine. Solo il sacrificio di Luke Skywalker su Crait ha permesso ai leader della Resistenza di fuggire dalla furia di Kylo Ren.

L'ultimo romanzo di "Star Wars" dal titolo Star Wars: Galaxy's Edge - A Crash of Fates accenna al ritorno della Resistenza. Scritto da Zoraida Cordova, il romanzo "youg adult" è ambientato alcuni mesi dopo la distruzione di Hosnian Prime. In realtà non si concentra sugli eventi galattici, ma è ambientato sul pianeta Batuu, situato nell'Orlo Esterno, e i suoi protagonisti sono semplicemente due amanti sfortunati che vengono coinvolti in un'organizzazione criminale. Tuttavia sullo sfondo di questa storia d'amore vengono rivelati molti indizi importanti.

La trama ufficiale del romanzo:





Izzy e Jules erano migliori amici d'infanzia, scalando le guglie di Batuu, inventando giochi sciocchi e sognando avventure che avrebbero condiviso un giorno. Un giorno la famiglia di Izzy se ne andò senza preavviso, senza nemmeno la possibilità di salutarsi. La vita di Izzy divenne un continuo trasferirsi da un mondo all'altro, finché i suoi genitori non furono uccisi e lei per sbarcare il lunario divenne una contrabbandiera di basso livello. Jules rimase su Batuu, alla fine divenne un contadino come suo padre, ma desiderava sempre qualcosa di più. Ora, tredici anni dopo la sua partenza, Izzy è tornata a Batuu. È stata assunta per consegnare un pacco misterioso e vuole solo finire il lavoro e andarsene. Ma all'arrivo all'Avamposto Black Spire, si imbatte nell'unica persona che significa ancora qualcosa per lei dopo tutto questo tempo: Jules. E l'attrazione tra loro è istantanea e travolgente. Eppure, nonostante Jules sembri essere tutto ciò di cui ha mai avuto bisogno, Izzy esita. Come può trascinare un uomo di buon cuore nella vita pericolosa che ha scelto? Jules non è sicuro di ciò che riserva il suo futuro, e ora tutto quello che sa per certo è che vuole stare con Izzy. Come può convincerla a cogliere l'occasione per qualcuno che non ha mai lasciato la sicurezza del suo pianeta natale? Quando il lavoro di Izzy va storto, i due amici d'infanzia si trovano in fuga. E tutti i loro segreti verranno svelati mentre combattono per rimanere in vita...

Secondo quanto si evince dal romanzo,, sembra che in seguito alla loro fuga da Crait, la Resistenza sia crollata. Il generale Leia Organa ha inviato agenti in tutta la galassia per creare una rete di cellule della Resistenza e una di queste si trova sul remoto Batuu. Queste cellule si espandono silenziosamente, usando le leggende dell'Alleanza Ribelle per reclutare nuovi combattenti e convincerli ad unirsi alla lotta. Allo stesso tempo si sono armate segretamente, con ogni cellula che ha allestito un piccolo arsenale e una flotta. Una strategia quella di tenere un basso profilo e lavorare nell'ombra usata anche da Bail Organa per creare a suo tempo l'Alleanza Ribelle.

Nonostante la strategia di Bail Organa sia simile, l'Alleanza Ribelle trascorse molto più tempo a creare una rete interconnessa e a mobilitarsi poiché ogni cellula operava in modo indipendente. Fu l'apporto cruciale di Mon Mothma nel riunire le cellule nella cosiddetta Alleanza Ribelle insieme alla distruzione della Prima Morte Neram a convincere anche le cellule più scettiche a coordinare le loro azioni all'interno di una rete più grande. Al contrario il romanzo "A Crash of Fates" suggerisce che le cellule della Resistenza di Leia stanno lavorando in piena sinergia, arrivando a condividere le risorse anche con l'aiuto dei contrabbandieri. Il libro termina con la cellula della Resistenza su Batuu che emerge finalmente dall'ombra, lanciando un attacco a tutto campo contro le forze del Primo Ordine di stanza sul pianeta. Questo primo attacco fa pensare ad un contrattacco della Resistenza contro il Primo Ordine coordinato contemporaneamente in tutta la galassia, così da lanciare un messaggio forte e chiaro al Leader Supremo Kylo Ren, la Resistenza non è defunta e dopo la battaglia su Crait è risorta dalle sue ceneri ancor più determinata e pericolosa.

Fonte: Wookieepedia