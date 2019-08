Spider-Man: Far From Home, nuova release con 4 minuti inediti

Di Federico_40 martedì 20 agosto 2019

Dopo Endgame, anche Spider-Man: Far From Home torna al cinema con pochi minuti inediti. Una nuova pericolosa moda?

Avengers: Endgame ha fatto scuola, tanto dall'aver probabilmente lanciato una 'moda' che diverrà tendenza per i cinecomic futuri. Grazie al ritorno in sala con pochi minuti inediti, la pellicola Marvel è riuscita a superare Avatar, diventando così il maggior incasso della Storia del Cinema con 2,795,920,455 dollari.

Ebbene anche la Sony ha deciso di percorrere simile strada, annunciando il ritorno nelle sale d'America di Spider-Man: Far From Home, da pochi giorni diventato suo maggior incasso di sempre con 1,109,559,425 dollari e nell'ultimo weekend per la prima volta uscito dalla Top10.

Il film di Jon Watts amplierà la propria distribuzione il prossimo 29 agosto, weekend del Labor Day, con 4 minuti inediti, compresa una sequenza d'azione mai vista prima. Il rischio, ovviamente, è che i fan Marvel comincino a boicottare queste re-release con pochi minuti aggiuntivi, chiaramente pensate per far cassa e poco più. Non a caso in tanti hanno criticato quanto visto in Avengers: Endgame, con gli extra da molti considerati 'inconsistenti'.

Spider-Man: Far From Home è diventato il maggior incasso Sony di sempre dopo aver superato i 1,108,561,013 dollari di Skyfall.

