Ghostbusters, Batman, Alien: a Londra un'asta live con 900 memorabilia di cinema e tv

Di Pietro Ferraro martedì 20 agosto 2019

Annunciata da Prop Store una incredibile asta live con 900 rari ed esclusivi oggetti di scena cinematografici e televisivi.

Prop Store, una delle principali società di memorabilia cinematografici e televisivi al mondo, ha annunciato oggi che si terrà a settembre, per il sesto anno consecutivo, la più grande asta annuale live britannica, con gli articoli in offerta che dovrebbero superare un valore di 7,5 milioni di dollari. L'asta si terrà al BFI IMAX di Londra in collaborazione con ODEON, il più grande gruppo cinematografico europeo.

900 lotti rari e iconici saranno venduti durante l'esclusiva asta live di Prop Store per due giorni (lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre 2019) a Waterloo, Londra. L'asta sarà trasmessa in streaming online per consentire ai fan di tenere traccia delle offerte nei giorni dell'asta. Una mostra di anteprima gratuita sarà aperta al pubblico in vista dell'asta, che aprirà i battenti mercoledì 18 settembre fino a martedì 1° ottobre 2019 al BFI IMAX, e presenterà oltre 250 lotti che saranno poi battuti all'asta.

Alcuni dei lotti meno costosi dell'asta includono un poster di annuncio del biglietto d'oro dal remake La fabbrica di cioccolato di Tim Burton (2005) stimato in 300 sterline, e un "Mr DNA Animation Cel" autografato da Steven Spielberg da Jurassic Park (1993) stimato a 600 sterline.

Il commento di Stephen Lane, CEO di Prop Store:

Dopo aver battuto diversi record con la vendita dell'anno scorso, Prop Store è entusiasta di annunciare la nostra sesta asta live a Londra ed è felice di collaborare di nuovo con ODEON. Quest'anno ci vede portare 900 lotti all'asta, che si terrà per due giorni, permettendoci di presentare ancora più di questi incredibili manufatti ad un pubblico globale di appassionati e collezionisti di film al BFI IMAX di Londra, che potranno visitare la mostra gratuita e fare offerte nella nostra asta per assicurarsi pezzi originali della storia del cinema e della televisione.

Gli oggetti all'asta saranno esposti in una mostra gratuita aperta al pubblico presso il BFI IMAX, Waterloo, Londra, Inghilterra dalle 10:00 alle 21:30, dal 18 settembre al 1° ottobre 2019, mentre l'asta si svolgerà per due giorni, lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre 2019 dalle 13:00. La registrazione è attualmente aperta presso PROPSTORE.

A seguire trovate una lista degli articoli di punta nell'asta Prop Store (con prezzi di vendita stimati).





Maximus' Screen-Matched Roman General Armour (Russell Crowe) dal film Il Gladiatore (2000) est: 30,000-50,000 pounds

(2000) est: 30,000-50,000 pounds

Jack Torrance's Hero Axe (Jack Nicholson) dal film Shining (1980) est: 40,000-60,000 pounds

(1980) est: 40,000-60,000 pounds

William Wallace's Hero Claymore Sword (Mel Gibson) dal film Braveheart (1995) est: 30,000-50,000 pounds

(1995) est: 30,000-50,000 pounds

Mace Windu's Lightsaber (Samuel L. Jackson) dal film Star Wars: La vendetta dei Sith (2005) est: 50,000-100,000 pounds

(2005) est: 50,000-100,000 pounds

Holy Hand Grenade of Antioch dal film Monty Python e il Sacro Graal (1975) est: 50,000-100,000 pounds

• Screen-Matched Tantive IV Stormtrooper Helmet dal film Star Wars: Una nuova speranza (1977) est: 120,000-180,000 pounds

• Batman's Complete Batsuit (Michael Keaton) dal film Batman (1989) est: 80,000-120,000 pounds

• Radio-Controlled Hero Ghost Trap and Pedal dal film Ghostbusters (1984) est: 80,000-120,000 pounds

• Light-Up Remote Control R2-BHD Droid dal film Rogue One: A Star Wars Story (2016) est: 60,000-80,000 pounds

• Special Effects Facehugger dal film Alien (1979) est: 50,000-70,000 pounds

• Spock's Screen-Matched Science Officer Costume (Leonard Nimoy) dalla serie tv Star Trek: The Ultimate Computer & The Omega Glory (1966-1969) est: 50,000-70,000 pounds

• James Bond's Hero Walther PPK Pistol with Silencer and Holster (Pierce Brosnan) dal film James Bond: GoldenEye (1995) est: 40,000-60,000 pounds

• Freddy Krueger's Glove (Robert Englund) dal film Freddy Vs. Jason (2003) est: 20,000-30,000 pounds

• Storm's X-Suit (Halle Berry) dal film X-Men (2000) est: 20,000-30,000 pounds

• John Hammond's Costume (Richard Attenborough) dal film Jurassic Park (1993) est: 15,000-25,000 pounds

• Riddler's Costume (Jim Carrey) dal film Batman Forever (1995) est: 10,000-15,000 pounds

• Vito Corleone's Screen-Matched Brown Pea Coat (Robert De Niro) dal film Il Padrino: Parte II (1974) est: 10,000-15,000 pounds

• Tony Stark's Desert Costume Display (Robert Downey Jr.) dal film Iron Man (2008) est: 10,000-15,000 pounds

• Forrest Gump's Screen-Matched Bus Stop Nikes and Socks (Tom Hanks) dal film Forrest Gump (1994) est: 8,000-10,000 pounds

• The Terminator's Autographed Motorcycle Jacket (Arnold Schwarzenegger) dal film Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991) est: 8,000-10,000 pounds

• From Julie Dawn Cole's (Veruca Salt) personal collection: Scrumdidlyumptious Wrapper dal film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971) est: 6,000-8,000 pounds



Fonte: Propstore