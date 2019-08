European Film Awards 2019, 4 i film italiani in corsa

Di Federico Boni martedì 20 agosto 2019

Marco Bellocchio traina il listone di film italiani in corsa per gli EFA 2019.

La paranza dei bambini, la recensione: coming of age camorristico in un illusorio Paese dei Balocchi Claudio Giovannesi alla conquista del Festival di Berlino con La paranza dei bambini, tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Sono 46 i lungometraggi raccomandati per una nomination agli European Film Awards 2019 che si terranno il 7 dicembre prossimo a Berlino. Ad annunciarlo l'European Film Academy e la EFA Productions, con 31 Paesi a rappresentare il cinema europeo.

Tra questi 46 lungometraggi spiccano 4 titoli italiani, ovvero Dafne di Federico Bondi, La Paranza dei Bambini di Claudio Giovannesi, Il Traditore di Marco Bellocchio e Fiore Gemello di Laura Luchetti. Gli ultimi due trionfi italiani agli EFA sono legati a Paolo Sorrentino, vincitore nel 2015 con Youth e nel 2013 con La Grande Bellezza.

Nel 2018 l'Italia arrivò nella cinquina finale del miglior film con due titoli, ovvero Dogman e Lazzaro Felice, ma a vincere fu Cold War di Paweł Pawlikowski.

I film sono stati selezionati da un comitato composto dall’EFA Board e dagli esperti Giorgio Gosetti (festival programmer/Italia), Kathrin Kohlstedde (festival programmer/Germania), Paz Lazaro (festival programmer/Spagna), Mary Nazari (esercente/Russia), Edvinas Pukšta (festival programmer/Lituania) e Agathe Valentin (sales agent/Francia).

Nelle prossime settimane, gli oltre 3.600 membri della European Film Academy voteranno per le nomination nelle categorie Film, Regista, Attore, Attrice e Sceneggiatore Europeo. Le nomination saranno annunciate il 9 novembre al Seville European Film Festival, in Spagna. Ad una giuria composta da 8 membri spetterà invece il compito di decidere i vincitori per le categorie Direzione della Fotografia, Montaggio, Scenografia, Costumi, Trucco e Parrucco, Musiche Originali, Suono ed Effetti Visivi.