No Time To Die, svelato il titolo di Bond 25

Di Federico Boni martedì 20 agosto 2019

Bond 25 ha finalmente svelato al mondo il proprio titolo.

A 227 giorni dall'uscita nei cinema britannici, Bond 25 ha finalmente annunciato al mondo il proprio titolo. No Time To Die. Si tratta del 4° film di Bond con "Die" nel titolo dopo Live and Let Die (Vivi e lascia morire), Tomorrow Never Dies (Il domani non muore mai) e Die Another Day (La morte può attendere).

L'account Twitter di James Bond ha rivelato il tutto tramite un video di 30 secondi, che vede il titolo comporsi. Star indiscussa di questo 25esimo capitolo Daniel Craig, che sarà 007 per la quinta e ultima volta, affiancato da Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright e le novità Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Arma, David Dencik, Lashana Lynch e Rami Malek, villain fresco di premio Oscar.

In cabina di regia Cary Joji Fukunaga, che ha rimesso mano ad uno script firmato da Neal Purvis & Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge. No Time To Die arriva 5 anni dopo Spectre, nel 2015 riuscito ad incassare 880,7 milioni di dollari. La pellicola uscirà l'8 aprile del 2020 negli Usa e in Italia.