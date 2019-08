Matrix 4, tornano Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Lana Wachowski

Di Federico_40 martedì 20 agosto 2019

20 anni dopo il primo capitolo, torna Matrix.

La notizia è a dir poco clamorosa e assolutamente inaspettata. Come riportato da Variety, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss riprenderanno i rispettivi ruoli di Neo e Trinity in Matrix 4, con Lana Wachowski alla regia.

"Non potremmo essere più entusiasti di rientrare in Matrix con Lana", ha dichiarato Toby Emmerich, presidente della Warner Bros. Picture Group. "Lana è una vera visionaria - una regista creativa, singolare e originale - e siamo entusiasti che stia scrivendo, dirigendo e producendo questo nuovo capitolo nell'universo "The Matrix"."

La produzione del film dovrebbe iniziare all'inizio del 2020, con la Wachowski che ha scritto la sceneggiatura insieme a Aleksander Hemon e David Mitchell.

“Molte delle idee che Lilly ed io abbiamo esplorato 20 anni fa sulla nostra realtà sono ora ancora più rilevanti. Sono molto felice di avere questi personaggi nella mia vita e sono grata per avere un'altra possibilità di lavorare con i miei brillanti amici", ha detto la Wachowski.

Il primo film della saga, vincitore di 4 premi Oscar, uscì esattamente 20 anni fa, per poi avere due sequel, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, usciti nel 2003.