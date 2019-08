355, la spy story al femminile Universal ha una data d'uscita

Di Federico Boni martedì 20 agosto 2019

A ideare il soggetto Jessica Chastain, protagonista e produttrice.





La Universal Pictures ha annunciato che 355, thriller spionistico tutto al femminile, uscirà nelle sale il 15 gennaio 2021.

Diretto da Simon Kinberg, , regista dell'ultimo deludente X-Men, il film è interpretato da Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Diane Kruger e Fan Bingbing, vista proprio in X-Men: Days of Future Past. Kinberg ha scritto la sceneggiatura insieme a Theresa Rebeck.

355 segue un gruppo di segretissime agenti di varie agenzie governative in arrivo da tutto il mondo mentre cercano di impedire a un'organizzazione di acquisire un'arma che farebbe precipitare l'intero Globo nel caos.

Si tratterà del secondo film da regista di Kinberg, uscito con le ossa rotte da Dark Phoenix, stroncato dalla critica e deludente al box office. Ad ideare la storia di 355 la stessa Chastain, che si è non a caso guadagnata il credit come autore del soggetto. Un'idea che a Jessica era venuta durante le riprese di The Help. Voleva realizzare un nuovo film tutto al femminile, che incrociasse però le spy story alla Charlie's Angels.

Il titolo, 355, deriva da una delle primissime spie americane, che era per l'appunto una donna. Ecco perché l'Agente 355 è diventato per gli agenti CIA sinonimo di "spia donna". Storia che la Chastain ha conosciuto sul set di Zero Dark Thirty, nel 2012.