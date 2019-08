Crudelia e La Donna alla Finestra slittano al 2021

Di Federico_40 mercoledì 21 agosto 2019

L'adattamento del best seller slitta di 7 mesi causa riprese aggiuntive.

In casa Disney hanno ufficializzato alcuni spostamenti importanti, per quanto riguarda due attesi film. Crudelia, live-action dedicato alla celebre villain de La Carica dei 101, è stato posticipato dal 23 dicembre 2020 al 28 maggio 2021, weekend del ricco Memorial Day. In questo modo la pellicola scappa dalla pericolosa concorrenza di Steven Spielberg, che uscirà proprio a Natale con il remake di West Side Story. Emma Stone indosserà gli abiti già abbracciati in passato da Glenn Close, 50 anni esatti dopo l'uscita del lungometraggio animato. In cabina di regia Craig Gillespie, con Emma Thompson e Paul Walter Hauser a completare il cast ad oggi noto.

L'adattamento del best-seller La Donna alla Finestra, firmato Fox 2000, sarebbe dovuto uscire il 4 ottobre, ma la Disney, che ha acquistato la Fox, l'ha fatto slittare al 15 maggio del 2020. Sono infatti necessarie nuove riprese. Diretto da Joe Wright, The Woman in the Window è trainato da Amy Adams, affiancata per l'occasione da Julianne Moore, Gary Oldman e Wyatt Russell. Il romanzo di A. J. Finn, edito da Mondadori, ruota attorno ad Anna Fox, donna che vive rinchiusa nella sua casa di New York. La sola idea di mettere piede fuori dalla porta rischia di provocarle un attacco di panico. Passa le sue giornate vagando da una stanza all'altra con un bicchiere di Pinot in mano, chattando con uomini sconosciuti, guardando vecchi film noir - la sua passione - e soprattutto... spiando i vicini con l'aiuto della sua Nikon D5500. Nel mirino ora ci sono i Russell, che da poco si sono trasferiti nella villetta al lato opposto del parco. Una madre, un padre e un ragazzino adolescente: la famiglia perfetta, quella che Anna rivorrebbe con sé. Una notte però alla finestra dei Russell, Anna assiste a qualcosa di terribile, qualcosa di così sconvolgente che sgretolerà il suo fragile equilibrio e metterà a nudo la verità che ha sepolto per mesi. Ma il giorno dopo un dubbio spaventoso si insinua nella sua mente: la scena che ha visto è reale o frutto della sua immaginazione? Qualcuno è davvero in pericolo o a terrorizzarla è solo la sua paranoia?

La Disney ha poi annunciato le release di due titoli Fox, ovvero Empty Man, che uscirà il 7 agosto 2020, e soprattutto Everybody's Talking About Jamie, che arriverà al cinema il 28 maggio 2021.