Antlers: trailer italiano del film horror prodotto da Guillermo del Toro

Di Pietro Ferraro venerdì 20 settembre 2019

Antlers: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror prodotto da Guillermo del Toro in arrivo nei cinema italiani nel 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano di Antlers, il film horror prodotto da Guillermo del Toro e diretto da Scott Cooper (Il fuoco della vendetta, Black Mass, Hostiles).

"Antlers" racconta la storia di un'insegnante (Keri Russell) che si accorge che uno dei suoi studenti (Jeremy T. Thomas) custodisce un terribile segreto che potrebbe mettere a rischio la vita della cittadina dell'Oregon in cui la donna vive insieme al fratello sceriffo (Jesse Plemons)

Il cast è completato da JT Corbitt, Graham Green, Scott Haze, Rory Cochrane e Amy Madigan

Antlers: primo trailer del film horror prodotto da Guillermo del Toro

Fox Searchlight ha reso disponibile un primo trailer di Antlers. Trattasi di u nuovo horror che vede Guillermo del Toro in veste di produttore, con Scott Cooper (Black Mass) designato alla regia.

Keri Russell (The Americans, Felicity) guida un cast che comprende Jesse Plemmons (Game Night, Breaking Bad) e Jeremy T. Thomas (Lore, The Righteous Gemstones) che interpreta il ragazzo al centro della storia. Per quanto riguarda l'interessante scelta di Scott Cooper, alla sua prima incursione nel genere horror, il regista ha diretto pellicole acclamate dalla critica quali Crazy Heart, un esordio da 2 premi Oscar (miglior attore protagonista a Jeff Bridges e miglior canzone originale) e l'intenso dramma revenge Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace, oltre al biopic crime Black Mass - L'ultimo gangster con Johnny Depp e più recentemente il dramma western Hostiles - Ostili.

"Antlers" si concentra su un insegnante dell'Oregon (Keri Russell) e suo fratello (Jesse Plemons), lo sceriffo locale, che scoprono che un giovane studente (Jeremy T. Thomas) sta nascondendo un pericoloso segreto con conseguenze spaventose. Il film è basato sul racconto "The Quiet Boy" di Nick Antosca, che ha scritto la sceneggiatura con C. Henry Chaisson e Scott Cooper. David S. Goyer e J. Miles Dale sono i produttori. Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane e Amy Madigan completano il cast.

Guillermo del Toro non dirige dal suo film Premio Oscar La forma dell'acqua, nel frattempo il regista è stato impegnato nella produzione con l'horror Scary Stories to Tell in the Dark in arrivo nei cinema italiani il 24 ottobre.

"Antlers" arriverà nei cinema nei primi mesi del 2020.

Fonte: Collider