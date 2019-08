Terminator: Destino Oscuro - Edward Furlong parla del film e del ritorno di John Connor

Di Pietro Ferraro mercoledì 21 agosto 2019

Dopo l'annuncio del suo casting in "Terminator: Destino Oscuro", l'attore Edward Furlong parla per la prima volta del sequel di Tim Miller e James Cameron.

Edward Furlong ha finalmente commentato il suo ritorno sul grande schermo nei panni di John Connor in Terminator: Destino Oscuro. Durante il Comic-Con di San Diego è stato annunciato il casting dell'attore che ha impersonato per la prima volta un John Connor adolescente e ribelle nel sequel Terminator 2 - Il giorno del giudizio uscito nel lontano 1991.

A quasi trent'anni a quell'iconico ruolo Furlong è tornato a parlare di John Connor e del nuovo film, ma l'attore non ha potuto dire molto. Tuttavia, quando gli è stato chiesto del suo ritorno, Edward Furlong si è detto emozionato e molto grato per l'opportunità avuta.

Non posso dire niente um, ma sì, sì amico, intendo che è un piccolo ruolo ma è, sai, sono lì dentro, amico! Sono lì dentro...E' stata come una benedizione amico. Ero molto eccitato, sai, davvero, sì, stavo cercando di cambiare la mia vita a quel punto, quindi voglio dire, è stata una grande cosa da ottenere, sai? Ho preso tutto questo come un dono, in più avrei dovuto fare l'altro Terminator, ma all'epoca ho fatto un casino, quindi devo dirtelo, sono orgoglioso [di Destino Oscuro].

Oltre al suo entusiasmo ben percettibile, apprendiamo che quello di Edward Furlong sarà un piccolo ruolo nel film. Le parole di Furlong alludono anche ai travagli personali affrontati dall'attore negli anni successivi al suo ruolo in "Terminator 2", problemi di dipendenza che tra l'altro gli sono costati un ruolo in Terminator 3, come lo stesso Furlong accenna nella sua dichiarazione.

Quello che sappiamo per certo è che "Terminator: Destino Oscuro" tenterà di far risorgere un franchise di fantascienza iconico che non è mai riuscito a bissare il successo e la qualità del primo sequel. Tim Miller, il regista di Deadpool, è al timone, con il creatore James Cameron a bordo come produttore e coinvolto creativamente in modo significativo per la prima volta da molto tempo. Il film è stato annunciato come un un sequel diretto di "Terminator 2", il che significa che verranno ignorati tutti gli altri sequel, incluso il recentissimo tentativo di reboot "Genisys".

Altri membri del cast di ritorno includono Linda Hamilton di nuovo nei panni di Sarah Connor e Arnold Schwarzenegger che torna ancora una volta come l'iconico T-800, che stavolta ha anche un nome, Carl. Il resto del cast comprende Mackenzie Davis (Blade Runner 2049), Natalia Reyes (Birds of Passage), Diego Boneta (Rock of Ages) e Gabriel Luna (il Ghost Rider di Agents of S.H.I.E.L.D.) nel ruolo del nuovo Terminator "cattivo", che come il T-1000 di "Terminator 2" ha alcune abilità uniche e appare, almeno dai trailer, altrettanto inarrestabile. "Terminator: Destino Oscuro" arriverà nei cinema italiani il 31 ottobre 2019.

