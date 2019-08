Bombshell: trailer del film con Nicole Kidman, Margot Robbie e Charlize Theron

Di Pietro Ferraro giovedì 22 agosto 2019

Bombshell: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Jay Roach nei cinema americani dal 20 dicembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Lionsgate ha reso disponibile un teaser trailer di Bombshell. Basato su un vero scandalo, "Bombshell" è uno sguardo rivelatore all'interno dell'impero dei media più potente e controverso di tutti i tempi, Fox News, e la storia esplosiva delle donne che hanno abbattuto il famigerato uomo che l'ha creato.

Nei panni di queste donne ci sono le vincitrici dell'Oscar Charlize Theron nei panni di Megyn Kelly e Nicole Kidman come Gretchen Carlson e la candidata all'Oscar Margot Robbie come un personaggio immaginario di nome Kayla Pospicil. A completare il cast principale il candidato all'Oscar John Lithgow che interpreta l'imputato Roger Ailes.

Le accuse di molestie sessuali mosse contro Roger Ailes sono state rivelate per la prima volta nel 2014. Man mano che altre vittime si facevano avanti, i riflettori erano tutti puntati sull'allora CEO di Fox News. Assunto da Rupert Murdoch, Ailes è stato a capo di una delle agenzie di stampa più potenti per 20 anni. Ora Charles Randolph sceneggiatore di La grande scommessa e il regista Jay Roach (Candidato a sorpresa) mirano a portare il famoso caso di cronaca sul grande schermo.

Jay Roach è noto soprattutto per le sue commedie, ha diretto Candidato a sorpresa con Will Farrell e Zach Galifianakis e A cena con un cretino con Paul Rudd e Steve Carrell. TRoach è anche dietro a franchise molto popolari come Austin Powers e Ti presento i miei sia in veste di produttore che di regista. Roach si è già cimentato nel campo del dramma biografico, ha diretto Bryan Cranston, Diane Lane e Hellen Mirren in L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo, basato sulla storia dello sceneggiatore di Hollywood finito nella lista nera.

Accanto alle star Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, in "Bombshell" recitano anche Kate McKinnon (Ghostbusters, Il tuo ex non muore mai) del SNL, Allison Janney (Ma, Tonya) e Connie Britton (Friday Night Lights, American Horror Story). Il cast è completato da John Lithgow (Daddy's Home 2) nel ruolo di Ailes, Mark Duplass (The League, Tully) e Rob Delaney (Hobbs & Shaw, Catastrophe) Malcolm McDowell (Mozart in the Jungle) nel ruolo di Rupert Murdoch.

"Bombshell" arriva nei cinema americani il 20 dicembre 2019.

Fonte: ScreenRant