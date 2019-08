Ambition: trailer e poster del thriller di Robert Shaye

Di Pietro Ferraro venerdì 23 agosto 2019

Ambition: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Robert Shaye nei cinema americani dal 20 settembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Shout! Factory ha reso disponibile un trailer ufficiale di Ambition. Dai produttori del remake Nightmare, "Ambition" viene descritto come un thriller pieno di suspense che crea un mondo in cui il desiderio e la vendetta convergono in una realtà sempre più labile.

La trama ufficiale:





Jude è una musicista intensa e motivata che si prepara per la più grande esibizione della sua vita, ma la sua ambizione potrebbe finire per ucciderla. Mentre i suoi concorrenti iniziano a morire di bizzarri decessi, riconosce uno schema che sembra collegarla alle morti. Lei è la prossima? I suoi sospetti sono confermati in un climax scioccante che mette in discussione le sue possibilità di sopravvivenza e la sua sanità mentale.

Katherine Hughes (Kingdom, My Dead Ex) interpreta Jude al fianco di Giles Matthey (Sommerso, C'era una volta), Sonoya Mizuno (Devs, Crazy & Rich e Maniac) e Bryan Batt (Mad Men, Billionaire Boys Club) con uno speciale apparizione di Lin Shaye (serie Insidious, The Final Wish e Room for Rent).

Sulla sedia del regista c'è Robert Shaye, fondatore della New Line Cinema, alla sua terza regia dopo la commedia romantica I ragazzi degli anni '50 (1990) e il dramma fantascientifico per famiglie Mimzy - Il segreto dell'universo (2007). Shaye ha lavorato come produttore esecutivo in una serie di film incentrati su Freddy Kruger incluso il deludente remake del 2010 diretto da Samuel Bayer. Shaye è stato anche produttore della trilogia Il Signore degli Anelli e degli adattamenti cinematografici e televisivi dei romanzi The Mortal Instruments - Shadowhunters di Cassandra Clare.

"Ambition" è il primo lungometraggio per gli sceneggiatori John Rocco e Jenna Wright. Il film è prodotto da Sarah Victor con Bob Shaye e Michael Lynne attraverso la loro società di produzione, Unique Features, che ha prodotto anche la serie tv Shadowhunters che è in pausa prima della sua terza e ultima stagione, la miniserie di Netflix sulla Seconda Guerra Mondiale The Liberator, il thriller di fantascienza Are We Not Men, il film animato High in the Clouds interpretato da Lady Gaga con canzoni originali di Paul McCartney e l'horror Sleep Tight del regista Tyler MacIntyre. Phillip B. Goldfine, Benjamin Sacks e Yuli Masinovsky sono i produttori esecutivi di "Ambition" che debutta nei cinema americani il 20 settembre.

Fonte: Bloody Disgusting