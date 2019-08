Zeroville: trailer e poster del film di James Franco

Di Pietro Ferraro venerdì 23 agosto 2019

Zeroville: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia drammatica di James Franco nei cinema italiani dal 20 settembre 2019.

Disponibili trailer e poster di Zeroville, il film diretto da James Franco (The Disaster Artist) che era in attesa di una distribuzione dal 2014, anno della crisi della "Alchemy" che aveva in carico il film. Ora sotto la bandiera di "myCinema online", l'attesa commedia drammatica è pronta ad uscire nelle sale americane il 20 settembre 2019.

Basato sull'omonimo romanzo di Steve Eirckson, "Zeroville" segue Vikar (James Franco), un ingenuo appassionato di cinema. Il film segue il suo viaggio nel cuore di una Hollywood in transizione nel 1969, dove il sistema degli studios è in declino e una nuova generazione di registi sfacciati sta emergendo.

Vikar è un ingenuo con nient'altro che il suo passato da "outsider" e un enorme tatuaggio di Montgomery Clift ed Elizabeth Taylor nel suo film preferito, Un posto al sole del 1951, inciso sul suo cranio rasato. Vikar è guidato dal "fascino del cinema alle tentazioni scintillanti di Zeroville, una città dove tutto è concesso" dove trova lavori nella costruzione di set e poi come apprendista al montaggio. La sua ossessione per il cinema alla fine lo spingerà in una spirale in cui incrocerà il lato oscuro dell'industria cinematografica fatto di parassiti, balordi, falliti, manipolatori e pazzi.

Il film di Franco è interpretato da Seth Rogen (Long Shot) nei panni di Viking Man, uno sceneggiatore e surfer amante dei sigari che indica a Vikar tutte le feste giuste. Jacki Weaver (Il lato positivo - Silver Linings Playbook) interpreta la veterana del settore Dotty. Danny McBride (Facciamola finita) è Slim, un detective con problemi di gestione della rabbbia che indaga sull'omicidio di Sharon Tate. Craig Robinson (Facciamola finita) è il cinefilo intellettuale noto come "The Burglar". Joey King (The Kissing Booth) è una punk-rocker adolescente arrabbiata. La sexy femme fatale Soledad è interpretata da Megan Fox (New Girl), Soledad è la tormentata 'dame' che innesca "l'immersione mozzafiato di Vikar nel mondo accattivante in cui vengono girati i film". Mentre la sua ossessione per i film diventa più profonda, aumenta anche il suo fascino per Soledad, e la strana storia d'amore fa scoprire loro "quanto sia difficile vivere nel confine sfocato tra realtà e illusione".

"Zeroville" è scritto da Paul Felton e Ian Olds, le menti dietro Burn Country altro film con protagonista Franco. Michael Mendelsohn (Vendetta - Una storia d'amore e l'imminente Running With the Devil) è produttore insieme a Vince Jolivette e Caroline Aragon. Jolivette e Aragon hanno già lavorato insieme a Franco. Jolivette è stato produttore di The Disaster Artist e Aragon ha lavorato come aiuto regista e produttore in due dei progetti di regia di Franco, As I Lay Dying e Child of God.

Fonte: Firstshowing.net