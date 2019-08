Finché morte non ci separi - Ready or Not, release da record per la Fox Searchlight

Di Federico Boni giovedì 22 agosto 2019

La pellicola arriverà in Italia a fine ottobre.

La Fox Searchlight nasce 25 anni or sono come sorella minore della 20th Century Fox, da mesi di proprietà di The Walt Disney Company, con l'intento di produrre e distribuire film indipendenti. In poco più di due decenni la Fox Searchlight ci ha regalato autentiche perle, sbancando spesso agli Oscar. Basti ricordare titoli come Sideways - In viaggio con Jack, Little Miss Sunshine, Juno, (500) giorni insieme, Il Cigno Nero, Non lasciarmi, Paradiso amaro, Jackie, Copia Originale e La forma dell'acqua - The Shape of Water, in trionfo a Venezia e in casa Academy.

Ebbene ieri è uscito nei cinema d'America Ready or Not, comedy-horror in arrivo in Italia con il titolo Finché morte non ci separi, che ha già fatto la storia della Fox Searchlight. Con 2.818 copie a disposizione, sarà infatti la release più ampia di sempre in 25 anni di attività. Diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny e Andie MacDowell protagonisti, il film, acclamato dalla critica USA, dovrebbe esordire nei cinema d'America con una quindicina di milioni di dollari d'incasso.

Protagonista una donna che sposa un uomo che fa parte di una famiglia dedita ai giochi. Per questo motivo la sua prima notte di nozze si trasforma in un incubo molto pericoloso quando gli eccentrici suoceri la costringono a partecipare ad un terrificante nascondino.

Finché morte non ci separi arriverà in Italia il 24 ottobre prossimo.