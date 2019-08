Matrix 4: lo studio è in cerca di un giovane Morpheus?

Di Pietro Ferraro giovedì 22 agosto 2019

L'annuncio di un "Matrix 4" ha confermato anche il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli di Neo e Trinity, ma il Morpheus di Laurence Fishburne?

Senza dubbio l'annuncio ufficiale di un Matrix 4 è arrivata come una enorme sorpresa, amplificata dalla conferma che Keanu Reeves è pronto a riprendere il ruolo di Neo e che anche Carrie-Anne Moss è a bordo per tornare come Trinity.

Una domanda che è sorta spontanea dopo l'annuncio iniziale ha riguardato lo status di Laurence Fishburne come Morpheus. Ora possiamo avere una risposta a questa domanda, dato che lo studio pare sia alla ricerca di un attore più giovane per assumere il ruolo. Quindi non sembra che avremo una versione matura di Fishburne nel mix, ma non è detta l'ultima parola visto che c'è sempre l'opzione CG per ringiovanire l'attore (anche se la cosa appare un po' troppo laboriosa).

I dettagli della trama restano vaghi, ma l'annuncio iniziale afferma che Lana Wachowski, che ha co-diretto la trilogia originale insieme a sua sorella Lily Wachowski, scriverà la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell. Justin Kroll, giornalista che ha dato per primo la notizia, in seguito ha utilizzato Twitter per aggiungere qualche dettaglio.

Se vi state chiedendo: 'Dov'è Morpheus', le fonti mi hanno detto che questo elemento potrebbe indicare dove e quando il film è ambientato. A quanto ho sentito dire, i dirigenti stanno cercando una varietà di attori per interpretare un giovane Morpheus. Restate sintonizzati su questo fronte...

Questa informazione se confermata solleverebbe diverse domande, fornendo potenzialmente alcune informazioni interessanti sulla storia che si svolgerà nel sequel. O forse prequel, date le nuove informazioni. Quando sono trapelate le prime voci su questo progetto era stato rivelato che in ballo c'era proprio un prequel incentrato su un giovane Morpheus. A quel tempo però non era chiaro se Neo e Trinity sarebbero tornati.

Quando le voci iniziarono a trapelare per la prima volta, si fece il nome del Michael B. Jordan di Black Panther e Creed per il ruolo di Morpheus. Al momento non ci sono indicazioni su chi abbiano messo gli occhi Lana Wachowski e Warner Bros., ma non sarebbe sorprendente se Jordan fosse nella lista, poiché l'attore è attualmente lanciatissimo, molto popolare in una fascia d'età 18-30 anni e un nome sicuramente "bancabile" per il box-office.

Un prequel potrebbe anche aiutare a spiegare il ritorno di Neo e Trinity, data la sorte dei due personaggi alla fine della trilogia originale, altra domanda sorta tra i fan dopo l'annuncio. Per ora non ci sono indicazioni su un via alle riprese, né Warner Bros. ha fissato una data di uscita per "Matrix 4".

Fonte: WeGotThisCovered