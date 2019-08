Dwayne Johnson è l’attore più pagato al mondo del 2019 - la TOP10

Di Federico_40 giovedì 22 agosto 2019

Quasi 90 milioni di dollari in un anno per Dwayne Johnson.

Ancora una volta primo. Dwayne Johnson è stato eletto attore più pagato dell'anno dalla rivista Forbes. Dal 1 giugno 2018 al 1 giugno 2019, l'ex wrestler è riuscito a mettersi in tasca circa 80 milioni di euro, ovvero 89,4 milioni di dollari. Merito dei 304,868,961 dollari incassati in tutto il mondo da Skyscraper e dai 40 di Fighting with My Family, dai 700.000 dollari a puntata di Ballers, serie HBO da lui co-prodotta, e dai dollari incassati con la sua linea di abbigliamento Under Armour, che spazia passando dalle scarpe alle cuffie stereo.

Johnson aveva conquistato il primato anche nel 2016, quando si mise in tasca 64.5 milioni di dollari. Tutto questo con gli oltre 442 milioni di dollari incassati fino ad oggi da Fast & Furious: Hobbs & Shaw, uscito il 2 agosto.

Dietro Dwayne si fanno strada i supereroi Marvel, ovvero Chris Hemsworth (68 milioni di euro), l'ex primatista Robert Downey Jr. (59 milioni). Quarta e quinta posizione per due divi extra Hollywood, ovvero Akshay Kumar (65 milioni di dollari) e Jackie Chan (58 milioni di dollari), seguiti da Bradley Cooper (57 milioni) e Adam Sandler (57 milioni). Chiusura di chart con Chris Evans (43,5 milioni), Paul Rudd (41 milioni) e Will Smith (35 milioni), decollato grazie al miliardo e passa incassato da Aladdin.