Star Wars 9: un rumor annuncia un nuovo personaggio alleato del "Primo Ordine"

Di Pietro Ferraro venerdì 23 agosto 2019

Trapelati online dettagli non ufficiali su un nuovo personaggio di "Star Wars 9" che fornirà supporto e informazioni al Primo Ordine.

Trapelato online un rumor su un nuovo personaggio di Star Wars: L'ascesa di Skywalker che supporterebbe il Primo Ordine nella battaglia contro la Resistenza. Di dettagli ufficiali sul film finale della saga Skywalker ce ne sono davvero pochi, ma in compenso ci sono state alcune rivelazioni trapelate online negli ultimi mesi, tra cui immagini che rivelavano i Cavalieri di Ren e i Sith Troopers prima degli annunci ufficiali, che hanno almeno in parte placato la curiosità dei fan più impazienti. Ora un rumor dell'ultima ora afferma che un nuovo personaggio potrebbe rivelarsi un prezioso alleato del Primo Ordine sul pianeta innevato di Kijimi.

Il nome del nuovo personaggio deve ancora essere rivelato, ma si dice che avrà in "L'ascesa di Skywalker" una parte simile a quella di Unkar Plutt in "Il risveglio della Forza", ma rispetto al commerciante di rottami di Jakku svolgerà un ruolo più importante nel film. Unkar Plutt è stato interpretato da Simon Pegg in "Il risveglio della Forza" e non aveva un ruolo di primo piano. Il nuovo personaggio è stato descritto come una sorta di versione cyborg del Drax il distruttore dei Guardiani della galassia.

Il nuovo personaggio in "L'ascesa di Skywalker" starebbe lavorando presumibilmente per il Primo Ordine ed è un rivale della Zorri Bliss di Keri Russell. Secondo quanto riferito, il personaggio fornirà al Primo Ordine dettagli cruciali sulla Resistenza, informazioni che porteranno il Primo Ordine in battaglia. Si ritiene inoltre che Zorri Bliss, che è stata descritta come una "canaglia" proveniente dal quartiere dei ladri di Kijimi, aiuterà la Resistenza a fuggire dopo che la loro copertura viene compromessa. Questa informazione non è confermata per il momento, ma non è detto che qualche conferma non arrivi questo fine settimana durante l'Expo D23.

J.J. Abrams e Lucasfilm stanno facendo il possibile per evitare fughe di notizie e fino ad ora hanno svolto un ottimo lavoro, anche se alcune recenti voci hanno fornito ai fan teorie piuttosto credibili sul ritorno dell'Imperatore Palpatine. "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" arriva nei cinema italiani il 18 dicembre.

Fonte: Making Star Wars