The Report: trailer italiano del film con Adam Driver e Annette Bening

Di Pietro Ferraro lunedì 18 novembre 2019

The Report: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Scott Z. Burns nei cinema italiani dal 18 novembre 2019.

Amazon Prime Video ha reso disponibile un trailer italiano di The Report, il dramma post-11 settembre diretto dallo sceneggiatore Scott Z. Burns (Plutonio 239 - Pericolo invisibile), prodotto da Steven Soderbergh e interpretato da Adam Driver, Annette Bening e Jon Hamm.

La trama ufficiale:





Quando la CIA ed il presidente degli Stati Uniti fanno il possibile per nascondere informazione, sai che c’è qualcosa che non va. "The Report" segue Daniel Jones, membro del Senato degli Stati Uniti, che scopre le brutali, quanto immorali ed inefficaci tecniche di interrogatorio adottate dagli agenti dopo gli attentati dell'11 settembre 2001.

Il cast del film è completato da Sarah Goldberg, Michael C. Hall, Douglas Hodge, Fajer Kaisi, Ted Levine, Jennifer Morrison, Tim Blake Nelson, Corey Stoll e Maura Tierney.

"The Report" debutta al cinema il 18 novembre e dal 29 novembre sarà disponibile su Amazon Prime Video.





The Report: primo trailer del dramma post-11 Settembre con Adam Driver e Annette Bening

Amazon Studios ha reso disponibile un primo trailer di The Report con Adam Driver. Basato su eventi reali, a seguito degli attacchi dell'11 Settembre, "The Report" segue l'idealista Daniel J. Jones (Adam Driver) che, dopo gli attacchi, va in profondità su tutte le questioni inerenti alla sicurezza nazionale che cambieranno radicalmente la sua opinione al riguardo.

La sua determinazione alla fine gli fa guadagnare un posto nell'ufficio del senatore Dianne Feinstein interpretata da Annette Bening. Feinstein assegna a Jones il compito di condurre un'indagine sul programma di detenzione e interrogatori della CIA, creato all'indomani dell'11 Settembre.

La ricerca incessante della verità di Jones porta a scoperte esplosive che scoprono fino a che punto la massima agenzia di intelligence della nazione è andata a distruggere prove, a sovvertire la legge e a nascondere un brutale segreto al pubblico americano.

The Report è diretto dallo sceneggiatore Scott Z. Burns alla sua seconda regia dopo Plutonio 239 - Pericolo invisibile del 2006. Burns ha scritto anche The Bourne Ultimatum e sceneggiato per Steven Soderbergh i film The Informant!, Contagion ed Effetti collaterali. Di recente Burns ha firmato per una revisione della sceneggiatura di No Time to Die, il nuovo film di James Bond.

Steven Soderbergh torna a collaborare Burns come produttore insieme a Jennifer Fox (The Tale), Danny Gabai (Jim & Andy: The Great Beyond), Eddy Moretti (serie tv Vice) e Michael Sugar (Il caso Spotlight).

"The Report" è supportato da un cast di attori di altissimo profilo guidati da Adam Driver (Star Wars: Gli ultimi Jedi, BlacKkKlansman), Annette Bening (American Beauty, I ragazzi stanno bene) e Jon Hamm (Mad Men, 7 sconosciuti a El Royale). Il cast è completato da Sarah Goldberg, Michael C. Hall, Douglas Hodge, Fajer Kaisi, Ted Levine, Jennifer Morrison, Tim Blake Nelson, Linda Powell, Matthew Rhys, T. Ryder Smith, Corey Stoll e Maura Tierney.

Il trailer introduce Daniel J. Jones come un giovane impiegato. Quando la senatrice Feinstein lo chiama nel suo ufficio, lei gli mostra un'edizione del New York Times che afferma che "la CIA ha distrutto nastri di interrogatori di detenuti di Al Qaeda". Il suo capo vuole che scopra il perché, e Jones si ritrova impegnato in una pericolosa ricerca di risposte che includeranno insabbiamenti, violazione dei diritti umani e tecniche di tortura come il waterboarding.

"The Report" è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2019 e arriverà nei cinema americani il 15 novembre.

