Villains: trailer della dark-comedy a tinte horror con Bill Skarsgard e Maika Monroe

Di Pietro Ferraro venerdì 23 agosto 2019

Villains: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia nera con Bill Skarsgard e Maika Monroe nei cinema americani dal 20 settembre 2019.

Disponibili online trailer e poster di Villains, una dark-comedy che vede protagonisti l'attore Bill Skarsgard, pronto a tornare il prossimo 5 settembre nei panni del nefasto clown Pennywise nel sequel IT Capitolo 2 e la Maika Monroe dell'acclamato horror It Follows.

"Villains" ruota attorno a Mickey and Jules, una copppia di amanti in fuga diretti a sud per un nuovo inizio in Florida. Tuttavia, le cose non vanno come previsto quando la loro auto li lascia a piedi, subito dopo aver rapinato una stazione di servizio. La coppia finisce per irrompere in una casa vicina alla ricerca di una nuovo mezzo di trasporto. Invece incappano nel segreto oscuro di una famiglia celato nel seminterrato e si imbattono nei padroni di casa che faranno di tutto per impedire che il loro segreto venga allo scoperto.

"Villains" è scritto e diretto da Dan Berk e Robert Olsen con il cast completato da Jeffrey Donovan e Kyra Sedgwick. Il film co-prodotto da Bron Studios, Star Thrower Entertainment, Creative Wealth Media Finance e The Realm Films debutta nei cinema americani il 20 settembre.

Fonte: Slashfilm