Il colpo del cane: trailer della commedia con Edoardo Pesce

Di Pietro Ferraro venerdì 23 agosto 2019

Il colpo del cane: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Fulvio Risuleo nei cinema italiani dal 19 settembre 2019.

Vision Distribution ha reso disponibile il trailer ufficiale de Il colpo del cane, la commedia di Fulvio Risuleo in uscita nei cinema d'Italia il 19 settembre.

La trama ufficiale:





Al loro primo giorno da dogsitter, Rana (Silvia D’Amico) e Marti (Daphne Scoccia) subiscono il furto del bulldog francese che gli era stato affidato da una ricca signora (Anna Bonaiuto). Decidono di mettersi all'inseguimento del ladro, un sedicente veterinario che sostiene di chiamarsi Dr Mopsi (Edoardo Pesce). Sarà necessario riavvolgere il nastro per scoprire il mistero che si nasconde dietro questo improbabile colpo.

Il cast del film è completato da Sabrina Marchetta, Vittorio Viviani, Silvana Bosi e Federico Tocci.

NOTE DI REGIA

Questo film è composto da due storie separate e segue le vicende di alcuni personaggi che finiscono per incontrarsi grazie a un cane: un bulldog francese. Entrambe le storie si svolgono nel tempo di un weekend e il film mostra prima una vicenda e poi l'altra. Entrambe le storie sono tematicamente collegate dall'idea che il denaro generi movimento. O meglio l'assenza di denaro spinge gli esseri umani a rischiare, sbagliare, mentire ma allo stesso tempo anche a vivere intensamente per migliorare la propria posizione. Il cane è quasi sempre l'oggetto del discorso. Nella storia si raccontano questi animali mostrandoli come merce al servizio degli uomini che li sfruttano economicamente. Ma non è un film di denuncia, l'interesse principale della regia è scavare nei vari personaggi e costruire dei ritratti sfaccettati e realistici. Le due storie rappresentano anche due punti di vista sulla stessa vicenda e hanno la funzione di mostrare come spesso delle scelte possano causare reazioni a catena difficili da controllare. [Fulvio Risuleo]

Fulvio Risuleo è nato a Roma nel 1991. Ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia nella classe di regia diplomandosi nel 2013. Nel 2014 con il suo saggio di diploma Lievito Madre ha vinto il terzo premio nella sezione Cinéfondation del festival di Cannes. Nel 2014 è uscito Reportage Bizarre, un progetto di cinema-web, venti frammenti video per i venti quartieri di Parigi direttamente sul sito reportagebizarre.com . Nel 2015 con il suo successivo cortometraggio Varicella ha vinto la "Semaine de la Critique" sempre al festival di Cannes. Nel 2016 è uscito il suo primo libro a fumetti intitolato “Pixel “ edito da Ultra – Lit editore. Il suo primo lungometraggio intitolato Guarda in alto è uscito nel 2018, Il colpo del cane è la sua opera seconda.