Stasera in tv: "Ghosthunters - Gli Acchiappafantasmi" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 24 agosto 2019

Italia 1 stasera propone Ghosthunters - Gli Acchiappafantasmi (Gespensterjäger), commedia fantastica per ragazzi del 2015 diretta da Tobi Baumann e interpretata da Milo Parker, Anke Engelke, Karoline Herfurth e Christian Tramitz.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Anke Engelke: Hetty Cuminseed / Hedwig Kümmelsaft

Milo Parker: Tom Thompson / Tom Tomsky

Bastian Pastewka: Hugo (voce)

Karoline Herfurth: Hopkins / Frau Hoffmann

Christian Tramitz: Gregory Smith / Gregor Schmidt

Christian Ulmen: Phil Thompson / Till Tomsky

Julia Koschitz: Patricia Thompson / Patrizia Tomsky

Ruby O. Fee: Lola Thompson / Lola Tomsky

Amy Huberman: Emily





La trama

Tom (Milo Parker) ha undici anni e sogna spesso ad occhi aperti. Un giorno trova in cantina un fantasma verde brillante di nome Hugo, completamente innocuo, simpatico e adorabile. Ma Hugo ha un problema serio: uno spirito spaventoso lo perseguita e non può tornare al suo vecchio rifugio. Tom vuole aiutarlo e trovano una soluzione in Hetty Cuminseed (Anke Engelke), una donna della scuola acchiappafantasmi. Anche Hetty, di solito immune al sentimentalismo quando si tratta di fantasmi, viene toccata da questa improbabile amicizia. Accetta il lavoro ma devono agire in fretta perché il cattivo fantasma è una vera e propria minaccia per l'intera città.





Curiosità