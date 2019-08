Crudelia: prima immagine ufficiale del prequel live-action de La carica dei 101

Di Pietro Ferraro domenica 25 agosto 2019

Emma Stone è Crudelia nella prima immagine ufficiale del prequel live-action del classico "La carica dei 101".

Direttamente dal panel tenutosi all'Expo Disney 23 arriva una prima immagine ufficiale del remake live-action Crudelia di Disney. Il progetto è in sviluppo da un po' di tempo, con la vincitrice dell'Oscar Emma Stone nel ruolo principale di Crudelia Demon, la famosa cattiva del classico La carica dei 101. Ora dopo anni di tentativi di realizzzare il film, Disney ha finalmente rivelato Stone nei panni del personaggio nella prima immagine di questa ennesima rivisitazione dei classici animati dello studio realizzati con attori in carne ed ossa.

La foto mostra la Crudelia di Emma Stone con diversi dalmata al guinzaglio. I suoi co-protagonisti Paul Walter Hauser (Tonya) e Joel Fry (Il trono di spade) possono essere visti sullo sfondo. L'account Twitter ufficiale di Walt Disney Studios ha condiviso la foto di Emma Stone online con la seguente didascalia.

Ecco un primo sguardo a Emma Stone nei panni di Crudelia Demon nel "Crudelia" di Disney. Il film, interpretato anche da Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry, arriverà nei cinema il 28 maggio 2021. #D23Expo

"La carica dei 101" ebbe grande grande successo quando uscì nel lontano 1961. La storia fu successivamente rivisitata in formato live-action nel 1996, con Glenn Close nel ruolo di Crudelia Demon. Il film ha generato un sequel, La carica dei 102 - Un nuovo colpo di coda, uscito nel 2000. Close ha ripreso il suo ruolo anche nel sequel. Il primo adattamento live-action è stato un successo con circa 320 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, mentre il sequel non ha eguagliato l'originale incassando "solo" 183 milioni.

Disney per rilanciare un franchise già ampiamente sfruttato ha deciso di puntare ad un prequel. Emma Stone è ormai un'attrice affermata con una carriera in crescendo culminata con un Oscar come migliore attrice vinto per il suo lavoro in La La Land. "Crudelia" è diretto da Craig Gillespie, all'attivo per il regista il biopic candidato all'Oscar Tonya. Il casting di Emma Thompson era stato precedentemente segnalato, ma fino ad ora non confermato dalla Disney.

Solo quest'anno la Disney ha avuto due enormi successi sul fronte remake. Aladdin ha superato il miliardo d'incasso nel mondo e Il re leone è andato oltre con un miliardo e 469 milioni. Altri live-action in arrivo includono Mulan e La Sirenetta.

Fonte: Collider