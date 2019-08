Raya and the Last Dragon: annuncio, motion poster e anticipazioni dal D23 Disney

Di Pietro Ferraro domenica 25 agosto 2019

La Disney ha annunciato al D23 un nuovissimo progetto animato, "Raya and the Last Dragon" in arrivo nei cinema il 25 novembre 2020.

La Disney ha annunciato a sorpresa all'Expo D23 un nuovissimo progetto animato, Raya and the Last Dragon. Si tratta di uno dei progetti a sorpresa annunciati al D23 nell'ambito della presentazione tenutasi durante il ricchissimo panel cinematografico dello studio. Awkwafina (Crazy & Rich, The Farewell) e Cassandra Steele (Rick and Morty, L.A. Complex) guidano il cast. Paul Briggs (Big Hero 6) dirige da una sceneggiatura di Adele Lim (Crazy & Rich).

Dopo l'annuncio sono stati svelati un logo ufficiale e un motion poster con Raya ritratta in uno splendido, lussureggiante paesaggio animato. Logo e motion poster sono stati condivisi tramite l'account Twitter ufficiale di Walt Disney Studios accompagnati dalla seguente didascalia.

Appena annunciato: Disney's Raya and the Last Dragon, interpretato da Cassandra Steele (Raya) e Awkwafina (Sisu l'ultimo drago). Scoprite il nuovissimo concept art e guardate il film nelle sale a novembre 2020. #D23Expo

La storia si svolgerà a Kumandra, descritta come "una terra reinventata abitata da un'antica civiltà che venerava i mitici draghi per il loro potere e la loro saggezza". Ci saranno cinque clan a popolare la Terra dei Draghi. Tuttavia, come suggerisce il titolo, i draghi non ci sono più e Kumandra è stata invasa da una sinistra presenza. Raya, descritta come una guerriera solitaria, sta cercando di salvare la sua terra. È decisa a trovare l'ultimo drago, che pensa sia la chiave per riuscire nell'impresa. Awkwafina sul palco del D23 ha parlato un po' di ciò che accade quando i due personaggi si incontrano.

Quando Raya incontra Sisu per la prima volta, è in forma umana e ha bisogno dell'aiuto di Raya per rivendicare il suo potere per diventare il vero drago che è celato in sé. Fondamentalmente Sisu non è l'eroe che il drago si aspettava, ma per fortuna vengono aiutati. Raya e Sisu si uniscono ad una banda di emarginati provenienti da diversi clan, diventando così una famiglia.

Alcuni filmati sono stati proiettati durante il panel che mostravano Raya che cammina attraverso un buio passaggio, con geroglifici di drago incisi sulle pareti. Il filmato termina con Raya che incontra Sisu, che ha la forma di un drago di colore rosa e verde mare. Secondo quanto riferito Sisu durante il film assumerà anche la forma di un essere umano.

"Raya and the Last Dragon" arriverà nei cinema il 25 novembre 2020.

