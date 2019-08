Soul: prime immagini ufficiali dal D23 per il nuovo film animato Pixar

Di Pietro Ferraro domenica 25 agosto 2019

Pixar Animation Studios ha condiviso nuovi dettagli sul nuovo film animato "Soul" sul palco dell'Expo D23 Disney.

Pixar Animation Studios ha preso parte al panel del D23 Expo per condividere nuovi dettagli sul film animato Soul in uscita nel 2020. Il regista Pete Docter è salito sul palco dove ha salutato i fan e presentato il cast del nuovo film animato. Rivelati ufficialmente i membri principali del cast di voci, Tina Fey e Jamie Foxx. I due attori sono stati annunciati tra gli applausi della platea e si sono uniti a molti altri membri del cast sul palco dell'evento. Pixar ha anche pubblicato alcune prime immagini ufficiali con un primo sguardo ai personaggi principali del film e un concept art che introduce l'ambientazione.

Come rivelato al D23, la premessa di "Soul" proverà a rispondere al dilemma dei dilemmi: "Perché esistiamo?" La sua trama porterà gli spettatori in un viaggio dalle strade di New York ai regni cosmici in uno dei concept più singolari mai creati da Pixar. Nel film Jamie Foxx interpreta l'insegnante di musica e appassionato di jazz Joe Gardner che ottiene l'occasione di suonare in un jazz club di alta classe, ma muore prima di riuscire a cogliere questa occasione. A questo punto l'anima di Joe esce dal suo corpo e avrà l'opportunità di comunicare con una moltitudine di altre anime che attendono in una sorta di limbo chiamato "Seminario". È in questo regno che Joe incontra un'anima chiamata 22 interpretata da Tina Fey. Insieme i due troveranno un modo per riportare Joe sulla Terra, facendolo riflettere di nuovo su cosa significhi veramente avere un'anima. Confermati per affiancare Fey e Foxx nel cast sono Ahmir Questlove Thompson (Detroit), Phylicia Rashad (I Robinson) e Daveed Diggs (Blindspotting) che recitano rispettivamente nei panni di un batterista, la madre di Joe e un vicino di casa di Joe. Inoltre il film fruirà di nuova musica composta da Jon Batiste e una colonna sonora originale di Trent Reznor e Atticus Ross.

Pete Docter (Up, Inside Out), due volte vincitore dell'Oscar, dirige "Soul" con Kemp Powers (Star Trek: Discovery), da una sceneggiatura di Mike Jones e della candidata all'Oscar Dana Murray (Lou). "Soul" arriverà nelle sale di tutto il mondo il 19 giugno 2020.

Just Announced: @iamjamiefoxx and Tina Fey will lead the cast of #PixarSoul, coming to theaters June 19, 2020. Here’s a first look at their characters, Joe Gardner and 22, and a new piece of concept art. #D23Expo pic.twitter.com/zXpdDkD5Vu — Soul (@PixarSoul) August 24, 2019

Fonte: Collider