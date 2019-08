Eternals: novità casting dal D23 sul film degli "Eterni" Marvel

Marvel Studios ha presentato al D23 Disney il cast del film "Gli Eterni" in arrivo nei cinema il 6 novembre 2020.

Marvel Studios ha portato sul palco dell'Expo D23 Disney il cast principale del film Eternals ispirato a gli "Eterni" dei fumetti, confermando tre nuovi casting e rivelando i costumi ufficiali.

Il regista Chloe Zhao (The Rider) ha affermato che sebbene i personaggi principali siano immortali, il film esplorerà cosa significa essere umani.

Per quanto riguarda il cast, accanto ad Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite) e Don Lee (Gilgamesh), sono stati confermati anche Gemma Chan (Carzy & Rich) come Sersei, Kit Harrington (Il trono di spade) come Dane Whitman e Barry Keoghan (Dunkirk) come Druig. Ricordiamo che Chan era già apparsa come Minn-erva nel recente film Captain Marvel, il che significa che Chan diventerà la prima attrice a recitare due ruoli significativi nell'Universo Cinematografico Marvel.

Gli Eterni sono stati creati dal leggendario Jack Kirby, che scrisse e illustrò la prima serie del gruppo nelle pagine di Marvel Comics nel 1976. Gli Eterni sono il risultato di esperimenti genetici dei Celestiali quando questi ultimi visitarono la Terra cinque milioni di anni fa conducendo esperimenti sulla prima proto-umanità. I Celestiali creando gli Umani e due altre razze divergenti: gli Eterni immuni al trascorrere del tempo e immortali e i crudeli e bellicosi Devianti, geneticamente instabili e mostruosamente grotteschi.

Il film degli "Eterni" arriva nei cinema il 6 novembre 2020.

