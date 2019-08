Box Office Italia, è Il Re Leone Show: 14 milioni di euro al debutto

Di Federico Boni lunedì 26 agosto 2019

Debutto monster al botteghino per Il Re Leone. Terza miglior partenza di sempre in Italia.

Un esordio sensazionale, clamoroso, da record. Il Re Leone è sbarcato nei cinema d'Italia, sbancando il botteghino. 14.062.059 euro in 5 giorni di programmazione per la pellicola Disney, con 2.033.071 ticket staccati. Solo nel fine settimana, il film ha incassato 11 milioni, con 1.113 copie a disposizione e una media di quasi 10.000 euro a sala. Si tratta della terza miglior partenza di sempre al botteghino italiano, dietro i 19 milioni di euro di Che bella giornata e i 17.6 di Avengers: Endgame. In 5 giorni appena Il Re Leone è diventato il 3° maggiore incasso del 2019, dietro i 30 milioni di Endgame e i 15.4 di Aladdin. Cinque dei primi sei incassi sono Disney.

Dietro Simba tiene Hobbs and Shaw, spin-off di Fast and Furious arrivato ai 5.2 milioni di euro, mentre Il Signor Diavolo ha esordito in terza posizione. 426.586 euro in 4 giorni per l'horror di Pupi Avati, uscito in 347 copie, seguito dai 642.820 euro totali di Crawl e dai 192.203 euro al debutto de La rivincita delle Sfigate. Spider-Man: Far From Home ha raggiunto gli 11.6 milioni, mentre Men in Black: International i 2.7. Chiusura di chart con i 296.884 euro di The Nest, i 6.1 milioni di Toy Story 4 e i 29.299 euro de l'Ospite.

Giornata di novità quella di mercoledì grazie all'uscita di Attacco al Potere 3, seguito dopo 24 ore da The Rider, Mademoiselle, Genitori quasi Perfetti, Il mostro di St. Pauli, l'Amor Flou, 5 è il numero Perfetto, Blinded By the Light, Stuber e Teen Spirit.