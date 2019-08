L'amour flou: trailer italiano della commedia di Romane Bohringer & Philippe Rebbot

Di Pietro Ferraro martedì 27 agosto 2019

L'amour flou: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Romane Bohringer & Philippe Rebbot nei cinema italiani dal 29 agosto 2019.

Il 29 agosto approda nei cinema italiani, con Academy Two, la commedia L'amour flou - Come separarsi e restare amici diretta e interpretata in tandem dai francesi Romane Bohringer e Philippe Rebbot. I due registi per la sceneggiatura hanno utilizzato tutte situazioni reali che li hanno visti personalmente coinvolti in una separazione sopraggiunta dopo 10 anni di vita insieme.

Romane e Philippe si separano. Dopo 10 anni di vita in comune, due figli e un cane, non si amano più. Insomma... Non sono più innamorati. Ma si vogliono bene lo stesso. Tanto. Troppo per separarsi veramente? Insomma il loro amore è “flou” cioè poco chiaro. Sotto lo sguardo perplesso della gente che gli sta intorno Romane e Philippe traslocano in due appartamenti separati, e comunicanti attraverso la camera dei bambini! È possibile separarsi rimanendo insieme? Riusciranno a rifarsi una vita senza disfare tutto?

Il film è interpretato da Romane Bohringer e Philippe Rebbot e dai membri della loro famiglia: i figli Rose Rebbot-Bohringer e Raoul Rebbot-Bohringer, la madre di Romane (Astrid Bohringer), la sorella di Romane (Lou Bohringer) e il papà di Romane (Richard Bohringer). Il cast è completato da Reda Kateb, Clémentine Autain, Pierre Berriau, Delphine Cogniard, Vincent Berger, Brigitte Catillon e Philippe Aurélia Petit.

Non abbiamo lo stesso carattere, ma una cosa ci accomuna abbastanza, una specie di angoscia della morte. La esprimiamo in modo diverso nella vita quotidiana ma condividiamo l’angoscia della caducità delle cose della vita. Abbiamo paura. Del tempo che passa, della scomparsa, nostra e di quelli a cui vogliamo bene. Penso che con questo film abbiamo voluto immortalare qualcosa della nostra famiglia. Abbiamo fatto della nostra realtà una finzione, come se avessimo voluto imprimere questo nostre legame, in modo che i nostri figli potessero ricordarlo sempre… Romane Bohringer - coregista

La co-regista Romane Bohringer parla della genesi del film, nata dalla vera separazione che l'ha vista coinvolta con il co-regista ed ex compagno Philippe Rebbot.

Tutto è iniziato a settembre 2016. Vivevamo insieme a casa nostra, non eravamo più innamorati. Era una situazione pesante. Ma come fare a non far esplodere la nostra tanto amata famiglia? Ho incontrato un costruttore immobiliare, un tipo incredibile, che costruiva un palazzo nuovo a Montreuil...Io avevo pensato a due appartamenti distinti. A lui è venuta in mente l’idea di farli comunicare attraverso la stanza dei bambini.

L'idea vera e propria è venuta ai due registi durante una visita a La Pesse, nel Jura dove si erano recati per festeggiare il Natale tra amici, come ricorda Romane.

Abbiamo festeggiato il Natale con una banda di amici. Una sera vicino al fuoco, abbiamo raccontato loro il nostro progetto di vita. Abbiamo riso un sacco immaginando questa nuova vita, le situazioni un po’ folli nelle quali ci saremmo trovati. Alcuni ci credevano tanto, altri invece erano più scettici. Ad ogni modo tutti erano curiosi. E qualcuno ha detto. “la vostra storia sembra un film!”

