Snake Eyes: Andrew Koji sarà Storm Shadow nello spin-off di G.I. Joe

Di Pietro Ferraro martedì 27 agosto 2019

Snake Eyes, primo spin-off live-action del franchise G.I. Joe ha trovato il suo Storm Shadow. L'attore britannico Andrew Koji è stato scelto per il ruolo. Koji reciterà al fianco di Henry Golding (Crazy & Rich) che è stato recentemente scelto come protagonista.

Andrew Koji ha concluso un accordo per interpretare Storm Shadow in Snake Eyes. Joki ha all'attivo serie tv come come Warrior e The Innocents. L'attore anche avuto un ruolo secondario in Fast & Furious 6. Il personaggio di Storm Shadow è stato precedentemente interpretato in versione live-action da Byung-Hun Lee in G.I. Joe - La nascita dei Cobra e G.I. Joe - La Vendetta.

Il personaggio di Storm Shadow è uno dei più popolari e conosciuti del franchise G.I. Joe. È stato creato da Harry Lama ed è apparso per la prima volta nel 1984 nei fumetti Marvel Comics della serie "G.I. Joe: A Real American Hero" per poi passare quello stesso alla serie animata. Il personaggio è un membro delle forze speciali nippo-americane che nasce come amico di Snake Eyes per poi diventarne un temibile rivale.

Per quanti riguarda la trama dello spin-off al momento non ci sono dettagli, ma sembra che vedremo una storia di origine di Snake Eyes. Paramount Pictures ha designato Robert Schwentke (RED, R.I.P.D.) alla regia dello spin-off con Evan Spiliotopoulos (La bella e la bestia) che ha scritto la sceneggiatura. Il film sarà realizzato in coproduzione con Allspark Pictures di Hasbro, che è stata lanciata di recente per consentire alla società di giocattoli di assumere un ruolo più attivo negli adattamenti per il grande schermo delle loro licenze più popolari come G.I. Joe e Transformers.

Lo spin-off "Snake Eyes" arriverà nei cinema il 16 ottobre 2020.

Fonte: The Wrap