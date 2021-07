Stasera in tv: “Ricky e Barabba” su Rete 4

Cast e personaggi

Renato Pozzetto: Riccardo “Ricky” Morandi

Christian De Sica: Barabba

Francesca Reggiani: Elena Salvetti Morandi

Franco Fabrizi: Ing. Salvetti

Bruno Corazzari: Sandro Bonetti

Sylva Koscina: Cristina Bonetti

Marisa Merlini: Marisa, la madre di Barabba

Stefania Calandra: Paloma

Giovanni Lombardo Radice: Gestore dell’Albergo Relais

Nathalie Guetta: la cameriera “ribelle” di Ricky

Fernando Cerulli: Il maître del ristorante

Guido Cerniglia: conoscente di Ricky al ristorante

Franca Scagnetti: Ammalata all’ospedale, dietro il paravento

Valerio Isidori: fattorino dell’Albergo Relais

Carlos Valles: l’omosessuale vestito da imperatore azteco

La trama

L’imprenditore Ricky Morandi (Renato Pozzetto) è sull’orlo del suicidio a causa di una imminente bancarotta. Durante il tentativo di togliersi la vita viene salvato in extremis e involontariamente da Barabba (Christian De Sica), un barbone che si trova a passare di li per puro caso. Schivata la tragedia, per Ricky i problemi non sono certo finiti, scopriamo infatti che non solo l’annoiata consorte di Ricky è la diretta responsabile di tutti i guai finanziari del marito, ma che la fedifraga lo ha piantato per fuggire proprio con il peggior nemico e concorrente di Ricky, l’avido industriale Bonetti. Così mentre il miliardario in disgrazia tenterà invano di liberarsi del maleodorante e greve “angelo custode”, quest’ultimo tampinerà da molto vicino l’inattesa gallina dalle uova d’oro. La strana coppia deciderà così di raggiungere Montecarlo dove risiede il suocero di Ricky con l’intenzione di farsi valere, ma durante il tragitto l’incombente tragedia si materializzerà con il furto della lussuosa automobile di Ricky e il blocco di tutte le sue liquidità, situazione che costringerà l’imprenditore a mettersi nelle mani di Barabba, un vero esperto di sopravvivenza urbana.

Il nostro commento

Terza prova dietro la macchina da presa per Christian De Sica, che per l’occasione dopo il remake Il conte Max fa coppia con il collega Renato Pozzetto. Dopo aver omaggiato il classico anni ’50 con protagonista il padre Vittorio e l’Albertone nazionale, stavolta De Sica sembra pescare da alcuni classici degli anni ’80 come l’americano Una poltrona per due di John Landis e due pellicole italiane che hanno visto protagonista lo stesso Pozzetto: Un povero ricco di Pasquale Festa Campanile, con le dinamiche del ricco alle prese con il mondo dei clochard e Uno contro l’altro…praticamente amici di Bruno Corbucci, che nell’81 contrapponeva al milanese Pozzetto il truce romano “Monnezza” di Tomas Milian.De Sica stavolta risulta decisamente più contenuto rispetto a “Il conte Max”, a bilanciare una debordante comicità “trasteverina” con notevoli picchi di pecoreccio ci pensa un Pozzetto piuttosto efficace che permette al partner di sfruttare l’elemento “strana coppia” e al film di sciorinare tutto un repertorio di stereotipi all’italiana fatto di contrapposizioni di status sociali e provenienze geografiche. Nonostante la prevedibilità della scrittura e qualche inevitabile eccesso, Ricky e Barabba si inserisce comunque tra le pellicole migliori di De Sica regista.

Curiosità

La sceneggiatura del film è di Paolo Costella, Christian De Sica e Filippo Ascione.

Inizialmente la parte dell’imprenditore caduto in disgrazia era stata assegnata a De Sica e quella del barbone a Pozzetto, ma quest’ultimo non volendo indossare i panni del clochard chiese a De Sica di scambiarsi i ruoli. De Sica ha sempre considerato questo scambio di personaggi un errore.

Il film segna l’ultima apparizione degli attori Franco Fabrizi e Sylva Koscina.

L’intera scena dello champagne al ristorante è un omaggio ad una scena del film The Blues Brothers (1980)

Le musiche originali dle film sono sono di Manuel De Sica, fratello di Christian De Sica scomparso il 5 dicembre 2014 a 65 anni. I due fratelli hanno collaborato anche per Faccione (1991), Uomini uomini uomini (1995), 3 (1996) e Simpatici & antipatici (1998) tutti film diretti da Christian De Sica.

