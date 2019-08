Jexi: trailer della commedia con Adam DeVine

Di Pietro Ferraro mercoledì 28 agosto 2019

Jexi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Adam DeVine nei cinema americani dall'11 ottobre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Lionsgate ha reso disponibile un trailer di Jexi, la nuova commedia con protagonista Adam DeVine sulle prove e le tribolazioni di essere troppo coinvolti con il proprio smartphone. Dagli autori di Una notte da leoni e dal team di registi di Bad Moms nasce un ammonimento sulla tecnologia e su come potrebbe rovinarti la vita.

Jon Lucas e Scott Moore fanno ancora squadra per dirigere e scrivere "Jexi". Il duo è noto per aver scritto la sceneggiatura di "Una notte da leoni" che si è trasformato in un franchise di enorme successo sotto la direzione del regista Todd Phillips, e creato e diretto il franchise campione d'incassi di Bad Moms, che ha due film all'attivo e un terzo in arrivo.

"Jexi" è interpretato da Adam DeVine lanciato dal ruolo di Adam DeMamp nella serie tv Workaholics. Da allora è diventato un volto comedy molto popolare con ruoli in Pitch Perfect, Cattivi vicini, Mike & Dave - Un matrimonio da sballo, Game Over, Man!, Non è romantico? e attualmente può essere visto nella serie tv comedy The Righteous Gemstones della HBO al fianco di Danny McBride e John Goodman.

In Jexi, Phil (Adam Devine) ha un grosso problema di dipendenza, è dipendente dal suo telefono. Non ha amici, ha un lavoro in cui scrive elenchi di "Top 10" della cultura pop e la sua vita amorosa è inesistente. Ma il suo stato di Facebook sta per cambiare. Quando è costretto ad aggiornare il suo telefono, l'ultimo modello viene fornito con una funzionalità inaspettata...Jexi (Rose Byrne), un'Intelligenza Artificiale che è anche una life coach, un'assistente virtuale e una cheerleader. Con il suo aiuto, Phil inizia a vivere una vita vera. Ma quando diventa meno dipendente dal suo telefono, l'Intelligenza Artificiale di Jexi si trasforma in un incubo tecnologico determinato a tenere Phil tutto per sé, anche se ciò significa rovinare le sue possibilità di avere successo.

Lionsgate in collaborazione con CBS Films e Entertainment One ha fissato la data di uscita di Jexi all'11 ottobre 2019.

Fonte: SlashFilm