Mortal Kombat reboot: trovati i nuovi Scorpion e Shang Tsung

Di Pietro Ferraro mercoledì 28 agosto 2019

Il reboot di "Mortal Kombat" ha trovato i nuovi Scorpion e Shang Tsung.

I casting del reboot Mortal Kombat sono in pieno corso e oggi abbiamo i nomi di due attori che in queste ultime ore hanno firmato per il progetto in ruoli chiave. È stato rivelato che Hiroyuki Sanada sarà il letale Scorpion nel reboot mentre Chin Han è a bordo nei panni del malvagio Shang Tsung.

Secondo quanto riferito sia Chin Han che Hiroyuki Sanada hanno già firmato per il film. "Mortal Kombat" è attualmente in pre-produzione. Le riprese dovrebbero svolgersi in Australia entro la fine dell'anno con la produzione di James Wan (The Conjuring, Aquaman). Simon McQuoid, noto soprattutto per il suo lavoro nella pubblicità, farà il suo debutto come regista. Greg Russo, che è stato reclutato anche per il reboot di Resident Evil, ha scritto la sceneggiatura.

Hiroyuki Sanada è un attore giapponese noto per il suo lavoro in film come L'ultimo samurai, Wolverine - L'immortale e 47 Ronin. Più recentemente Sanada è anche apparso fugacemente in Avengers: Endgame nel ruolo dello yakuza Akihiko. L'attore sta attualmente girando l'action con zombie Army of the Dead di Zack Snyder. Hiroyuki Sanada prende il ruolo di Scorpion che era interpretato nel film live-action del 1995 da Chris Casamassa.

Chin Han è un attore di Singapore con all'attivo ruoli in Il cavaliere oscuro, Captain America: The Winter Soldier, Ghost in the Shell e il recente Skyscraper. Han ha anche avuto un ruolo ricorrente nela serie tv Arrow e nel Marco Polo di Netflix. Chin Han prende il ruolo dello stregone Shang Tsung interpretato da Cary-Hiroyuki Tagawa nel precedente adattamento live-action del 1995.

Il cast del nuovo "Mortal Kombat" include già Joe Taslim come Sub-Zero, Ludi Lin come Liu Kang, Jessica McNamee come Sonya Blade, Josh Lawson come Kano, Tadanobu Asano come Raiden, Mehcad Brooks come Jax, Sisi Stringer come Mileena e Lewis Tan, il cui ruolo non è stato ancora rivelato. Diversi personaggi di spicco come Johnny Cage non sono ancora stati confermati.

Rampage, Detective Pikachu e Angry Birds 2, sono gli ultimi titoli tratti da videogiochi che hanno avuto successo al box-office, dopo una serie di film dagli incassi piuttosto deludenti, vedi l'ottimo Tomb Raider e il deludente Assassin's Creed. "Mortal Kombat" arriverà nei cinema il 5 marzo 2021.

Fonte: Variety