Star Wars 9: Daisy Ridley commenta la "Dark Rey" vista nel nuovo trailer

Una delle immagini più suggestive e intriganti dell'ultimo trailer di Star Wars: L'ascesa di Skywalker è una Rey incappucciata e vestita di scuro che impugna una spada laser rossa a doppia lama in puro stile Sith. Daisy Ridley ovviamente non può scendere nel dettaglio, ma durante una recente intervista a seguito del debutto del nuovo trailer, l'attrice ha parlato un po' di quell'immagine, nota come "Dark Rey", che evoca inevitabilmente il Lato oscuro.

Rey sarà tentata dal Lato oscuro? Si tratta di un'altra visione di Forza? Palpatine e il suo imminente ritorno hanno qualcosa a che fare con la "Dark Rey"? Come ci si aspetta da Abrams il nuovo trailer ha fornito più domande che risposte, ma Daisy Ridley suggerisce che quella scena ha una sua importanza e che non è qualcosa di "altro" rispetto alla trama.

Anche John Boyega, che interpreta Finn, in un'altra intervista ha parlato un po' dello stato della Resistenza dopo gli eventi de "Gli Ultimi Jedi". Il filmato ci ha mostrato che lo stato della loro flotta è migliorato, ma non è paragonabile alla quantità massiccia di Star Destroyer che il Primo Ordine può schierare.

Non è facile per la Resistenza. La Resistenza è al verde, non hanno armi. Non molti alleati. Sai come sono rimasti dopo "Gli Ultimi Jedi". Non è una grande situazione...Oscurità, per la prima volta da tanto tempo, e come se avessero fatto 10 milioni di balzi in avanti. E per noi affrontarlo come eroi della Resistenza è un po' una follia. E c'è conflitto in noi, tra di noi, mentre cerchiamo di capire il nostro passato. E tutto questo è stato approcciato in modo magnifico e non vedo l'ora.