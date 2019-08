Venezia 2019, Panama Papers: trailer italiano del film "The Laundromat" di Steven Soderbergh

Di Pietro Ferraro giovedì 29 agosto 2019

Panama Papers: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Steven Soderbergh in arrivo su Netflix dal 18 ottobre 2019.

Netflix ha rivelato un primo trailer sottotitolato in italiano di Panama Papers (The Laundromat). Il film che racconta l'omonimo scandalo di frode fiscale e riciclaggio, è diretto da Steven Soderbergh (Ocean's Eleven, Magic Mike), interpretato da Meryl Streep , Gary Oldman e Antonio Banderas e sarà presentato in concorso al Festival di Venezia 2019.

"Panama Papers" si concentra sule indagini di una vedova (Meryl Streep) su una frode assicurativa che la portano ad uno studio legale di Panama dove due avvocati, Jurgen Mossack (Gary Oldman) e Ramon Fonseca (Antonio Banderas), sono impegnati a strumentalizzare le debolezze del sistema finanziario mondiale per arricchire i loro clienti. Gli affascinanti soci fondatori di questo studio legale, sono esperti di società di comodo e conti offshore che aiutano le persone ricche e potenti a prosperare. La situazione di Ellen, come è stato rivelato, è solo la punta dell'iceberg quando si tratta di evasione fiscale, corruzione e altri rapporti illeciti.

Il nutrito cast stellare del film è completato da Jeffrey Wright, Melissa Rauch, Jeff Michalski, Jane Morris, Robert Patrick, David Schwimmer, Cristela Alonzo, Larry Clarke, Will Forte, Chris Parnell, Nonso Anozie, Larry Wilmore, Jessica Allain, Nikki Amuka-Bird, Matthias Schoenaerts, Rosalind Chao, Kunjue Li, Ming Lo, James Cromwell e Sharon Stone.

Scott Z. Burns (The Bourne Ultimatum, Contagion) ha scritto la sceneggiatura del film basata sul libro "Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite" di Jake Bernstein. Il film fruirà di una distribuzione limitata nei cinema il 7 settembre e poi sarà su Netflix a partire dal 18 ottobre.