Venezia 2019, Le Verità: trama, foto e poster del film di Kore-eda Hirokazu

Di Pietro Ferraro giovedì 29 agosto 2019

Le Verità: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Kore-eda Hirokazu nei cinema italiani dal 3 ottobre 2019.

Il 3 ottobre Bim Distribuzione porterà nei cinema italiani Le Verità, prima produzione internazionale per il regista giapponese Kore-eda Hirokazu (Un affare di famiglia) che ha inaugurato il Festival di Venezia 2019.

Fabienne (Catherine Deneuve) è una star del cinema francese circondata da uomini che la adorano e la ammirano. Quando pubblica la sua autobiografia, la figlia Lumir (Juliette Binoche) torna a Parigi da New York con marito (Ethan Hawke) e figlia. L'incontro tra madre e figlia si trasformerà velocemente in un confronto: le verità verranno a galla, i conti saranno sistemati, gli amori e i risentimenti confessati.

Il cast è completato da Clémentine Grenier, Manon Clavel, Alain Libolt, Christian Crahay, Roger Van Hool, Ludivine Sagnier, Laurent Capelluto e Jackie Berroyer.

Cosa rende una famiglia una famiglia? La verità o le bugie? E cosa scegliere tra una crudele verità e una dolce bugia? Sono le domande che non ho mai smesso di pormi facendo questo film. Spero che chiunque lo veda colga l'opportunità per trovare la propria risposta. Kore-eda Hirokazu

NOTE DI REGIA

Se ho osato raccogliere la sfida di girare il mio primo film fuori dal mio paese, in una lingua che non è la mia e con una troupe interamente francese, è solo perché ho avuto la grande fortuna di incontrare attori e collaboratori che hanno voluto realizzare questo film insieme a me.

È stata Juliette Binoche ad accendere la scintilla iniziale. Ci conoscevamo già da qualche tempo quando venne in Giappone nel 2011 e sostenne che un giorno avremmo fatto qualcosa insieme. Quella sua proposta è stato il punto di partenza di questo progetto. Dunque vorrei cominciare manifestando il mio rispetto e la mia gratitudine per la sua audacia.

Alla base della sceneggiatura c'è una commedia che avevo iniziato a scrivere nel 2003 su una notte nel camerino di un'attrice teatrale che si sta avviando verso la fine della sua carriera. Ho finito col trasformare quella pièce in una sceneggiatura cinematografica che racconta la storia di un'attrice del grande schermo e di sua figlia che aveva rinunciato ai suoi sogni di diventare attrice.

Durante il processo di riscrittura, ho più volte chiesto a Catherine Deneuve e a Juliette Binoche qual è la vera essenza della recitazione e sono state le loro parole a nutrire la sceneggiatura e a darle vita.

Durante le riprese, Ethan Hawke mi ha detto: "L'importante, quando si gira un film, non è parlare la stessa lingua, ma condividere la stessa visione del progetto che si vuole realizzare". Queste parole di incoraggiamento mi hanno aiutato a mantenere l'autenticità senza perdere fiducia in me stesso.

"Le Verità" è prodotto da Muriel Merlin, coproduttori Miyuki Fukuma, Matilde Incerti. È una coproduzione 3B Productions, Bunbuku & M.i Movies, France 3 cinéma, con la partecipazione di France Télévisions, Canal +, Ciné+, Le Pacte, Wild Bunch, Gaga Corporation. [Kore-eda Hirokazu]