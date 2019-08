Semper Fi: trailer e poster del film drammatico con Leighton Meester e Jai Courtney

Di Pietro Ferraro venerdì 30 agosto 2019

Semper Fi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Henry Alex Rubin nei cinema americani dal 4 ottobre 2019.

Lionsgate ha reso disponibili un trailer e una locandina del dramma a tinte thriller Semper Fi, che vede protagonista Jai ​​Courtney affiancato da Nat Wolff, Finn Wittrock, Beau Knapp, Arturo Castro e Leighton Meester.

"Sempre Fi" è diretto da Henry Alex Rubin che ha scritto la sceneggiatura insieme a Sean Mullin. La storia segue un agente di polizia che presta servizio nei riservisti del Corpo dei Marines che si trova di fronte a un dilemma etico quando si tratta di aiutare suo fratello finito in prigione.

Henry Alex Rubin è meglio conosciuto come documentarista per la regie di Who Is Henry Jaglom? (1995), doc sul montatore di Easy Rider e regista di Un posto tranquillo e il candidato all'Oscar Murderball (2005), doc sul rugby in carrozzina. I crediti di Rubin lo vedono anche come attore, direttore della fotografia, sceneggiatore e produttore in numerosi progetti. Rubin ha esordito nel suo primo lungometraggio di fiction nel 2012 con il dramma corale Disconnect con Jason Bateman, Frank Grillo, Paula Patton, e Alexander Skarsgård. "Semper Fi" è il secondo lungometraggio di fiction per Henry Alex Rubin.

Cal (Jai Courtney) è un agente di polizia ordinario che, insieme al suo affiatato gruppo di amici d'infanzia, sbarca il lunario come riservista del Corpo dei Marines. Quando l'irresponsabile fratellastro più giovane Oyster (Nat Wolff) viene arrestato dopo una rissa in un bar e condannato ad una ingiusta pena detentiva, Cal, spinto dalla sua lealtà verso la famiglia e da un risoluto codice d'onore, combatte per Oyster in questa avvincente storia di fratellanza e sacrificio.

Il regista Henry Alex Rubin parla delle riprese e spiega il titolo del film.

"Sempre Fi" è il motto dei Marines statunitensi, e significa "Sempre Fedele". Questo motto si applica anche nelle amicizie profonde, in cui non sei in grado di tradirti a vicenda e ti difendi l'un l'altro, indipendentemente dalla pressione. Se hai hai solo una persona del genere nella tua vita, sei fortunato. ..[Volevamo] scrivere un film su quel profondo sentimento di lealtà e amore tra gli amici. Prima di girare, il cast ha trascorso molto tempo ad allenarsi insieme, uscire tutte le sere, cucinare i pasti, festeggiare, bere, sfiorare risse e restare alzati fino all'alba. È stato il periodo più divertente che abbiamo mai avuto su un set e quel senso di vero cameratismo si riflette sullo schermo.

Rubin ha aggiunto che "Dall'esterno, il film può sembrare un thriller d'azione", ma descrive anche il dramma come "una meditazione sulle emozioni e i conflitti di un gruppo di amici che sono cresciuti insieme". "Semper Fi" film uscirà nelle sale americane il 4 ottobre.

