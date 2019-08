The Aeronauts: trailer del film basato su una storia vera con Eddie Redmayne e Felicity Jones

venerdì 30 agosto 2019

The Aeronauts: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Eddie Redmayne e Felicity Jones nei cinema italiani dal 6 dicembre 2019.

Amazon Studios ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di The Aeronauts. Il film, basato su una storia vera, vede Eddie Redmayne e Felicity Jones riuniti per la prima volta da La teoria del tutto.

"The Aeronauts" si svolge nel 1862, quando la temeraria pilota di mongolfiere Amelia Wren (Felicity Jones) si unisce al meteorologo pionieristico James Glaisher (Eddie Redmayne) per far avanzare la conoscenza umana nella meteorologia mentre vola più in alto di chiunque altro nella storia. Mentre infrangono record e avanzano nella scoperta scientifica, il loro viaggio fino al limite dell'esistenza aiuta la coppia improbabile a trovare il loro posto nel mondo che hanno lasciato molto al di sotto di loro. Ma affrontano sfide fisiche ed emotive ad alta quota, mentre l'ascesa diventa una lotta per la sopravvivenza.

Il film racconta il volo del 5 settembre 1862 degli aeronauti britannici James Glaisher e Henry Coxwell, la cui mongolfiera ha battuto l'allora record del mondo di altitudine di volo, raggiungendo circa 11.886 metri. Nel film Coxwell è stato sostituito dalla Amelia Wren di Felicity Jones, che è un personaggio immaginario creato per il film.

Il produttore Todd Lieberman afferma: "Una priorità assoluta per noi in The Aeronauts è l'autenticità. Con questo in mente, intendiamo fare tutte le riprese in mongolfiera nel cielo che il tempo permetterà". Ciò significa che gli attori hanno trascorso una discreta quantità di tempo ad almeno 600 metri sopra la campagna inglese. "Siamo fortunati che Felicity e Eddie hanno avuto il coraggio di fare queste scene di stunt di persona abbracciando l'autenticità del nostro intero approccio", ha detto Lieberman.

Il film è scritto e diretto da Tom Harper & Jack Thorne. Oltre a Eddie Redmayne e Felicity Jones, il film è interpretato anche da Tom Courtenay, Anne Reid, Rebecca Front, Vincent Perez, Tim McInnery, Phoebe Fox e Himesh Patel.

"The Aeronauts" dopo il debutto nelle sale americane il 6 dicembre sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 20 dicembre.

